Shakira habló en el juzgado de la turbulenta relación que llevaba con Piqué y de su fama de playboy

Shakira, de 46 años, ha vuelto a dar de qué hablar al revelarse detalles de su comparecencia en el proceso del supuesto fraude fiscal que cometió en España.









El diario español El País ha reportado que Shakira declaró que "no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio", ya que ella asegura que viajaba mucho y no tenía residencia establecida en ningún sitio hasta que empezó a quedarse más a menudo en España por Gerard Piqué, de 36 años, a quien conoció en el mundial de Sudáfrica 2010.





"No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por amor".





Shakira dio santo y seña sobre cómo fue su relación con el exfutbolista del Barcelona.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard".

"Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente sólo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida".









La estrella colombiana indicó que no tenía muchas expectativas sobre la relación que comenzaba a tener con Piqué y mucho menos formar una familia con él.

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. (Él) es diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a salir adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más".





Shakira tampoco dejó pasar el tema de la maternidad: "Programé la cesárea porque tenía un contrato con 'The Voice'. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas. Para Gerard esto era un motivo de discusión. Nuestra relación era turbulenta, como un Dragon Khan".

"Escolarizamos a Milan y las cosas cambian. En este momento somos una familia consolidada, aunque nunca seremos una pareja completamente convencional", fueron las palabras de Shakira en la corte.







