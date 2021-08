Shaila Dúrcal está feliz... ¡Ya bajó 20 kilos!

Muchas famosas tiene una guerra con su peso pero no se atreven a compartirlo, sin embargo, ese no es el caso de Shaila Dúrcal, quien presumió que en pocos meses ya bajó varios kilos.

La hija de la fallecida cantante Rocío Dúrcal y Junio (Antonio Morales) compartió su felicidad por perder 20 kilos.

"Este verano apuesto por una vida saludable con mi equipo PronoKal! Llevo 4 meses con mi método de adelgazamiento y estoy mas feliz que nunca con mi resultado!!! Son casi 20 kg!!!! Asi que ya sabéis, uniros al #EfectoPronoKal ya que para mi ha sido un aprendizaje fundamental en mi vida con el apoyo que me hacía falta para volver a sentirme feliz conmigo misma! Gracias PronoKal!", escribió la cantante.

Shaila recién cumplió 42 años, y qué mejor manera de sentirse feliz con su cuerpo; además, con su confesión provocó que muchos la felicitaran y comentaran lo "bonita" que es.

Hace unos meses confesó en el programa 'Sábado Deluxe' los problemas que ha tenido con su figura: "Siempre he sido tímida y nunca he sido popular. Siempre he tenido complejo de sobrepeso, de estar gordita".

"Soy muy grande, soy alta y he hecho muchísimos deportes, pero siempre a la vez he tenido muchos desarreglos de comida. Me cuesta tener esos equilibrios de comida", confesó la hija de la gran Rocío Dúrcal.

