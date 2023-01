Serie de Gloria Trevi no será solo morbo: ayudará a víctimas de violencia y abuso sexual

FOTOS: Octavio Lazcano. Abrirles los ojos, advertirles y crear conciencia en las jovencitas sobre los peligros que abundan en estos tiempos será una de las premisas de Carla Estrada en Ellas soy yo: Gloria Trevi, bioserie que cuenta la vida de la polémica cantante desde su propia perspectiva.

“La historia está contada al mismo tiempo que hacemos una campaña social en contra de la violencia, de la agresión física y del abuso sexual, para hombres y para mujeres, aunque nuestra serie habla más de las mujeres”, expresa la productora sobre este proyecto que se graba en locaciones de la Ciudad de México, mientras se alistan para viajar a Europa y Sudamérica.

“SI SALVAMOS A UNA SOLA PERSONA YA LOGRAMOS NUESTRO COMETIDO”: SCARLET GRUBER

La idea de la creadora de éxitos como Silvia Pinal frente a ti es abrir los ojos a tantas víctimas que, en el momento, no se dan cuenta del caos en el que se encuentran. Por eso, brindará herramientas efectivas que permitan enfrentar el problema.

“Fundación Televisa, el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Ciudadano se están uniendo para ayudar a esas personas que puedan verse identificadas con la historia. Y si alguien, aunque sea un solo espectador, puede ver en una escena una banderita roja y decir: ‘Yo estoy pasando por eso, algo tiene que cambiar’, ya logramos nuestro cometido”, revela Scarlet Gruber, protagonista adulta de esta producción autorizada por la misma Gloria Trevi.

“¡VAMOS A PONER FOCOS ROJOS, DE ALARMA!”: CARLA ESTRADA

Si algo tiene claro Carla Estrada es que no faltarán las críticas y señalamientos, más ahora que Gloria Trevi enfrenta una nueva demanda civil por (presunto) abuso de menores en Estados Unidos.

“Sé que viene fuerte la crítica, pero estoy segura del libreto que tenemos en las manos, del talento de los escritores; estoy segura que esta historia puede marcar la diferencia con un antes y un después para muchas personas que podemos ayudar, porque ahora podemos levantar la voz y denunciar con responsabilidad. Tenemos personas que nos están apoyando, como (Alejandro) Tommasi, que nos está dando su testimonio".

"Además, nos basamos en experiencias que nos tocó vivir¡; por ejemplo, a mí me tocó ver a esa Gloria diferente, distinta, que todo el mundo veía que le pasaba algo raro y que no era bueno, pero todos se quedaron callados, simplemente decían: ‘¡Ay qué rara, que extraña!’. Mucha gente vio, trabajó con ella, se dio cuenta, pero se quedó callada. Es una cultura que teníamos, y eso ha cambiado. La violencia en el mundo y en México no ha terminado, por eso vamos a poner focos rojos, focos de alarma. Tengo la seguridad de contar con grandes actrices, niñas talentosas que vamos a lanzar como en cada uno de mis proyectos, y de un equipo técnico, de servicios, de producción. Sabemos que viene duro, pero también sabemos que podemos enfrentar la polémica”.

Como lo ha hecho en otras producciones, Carla Estrada hará de la de la Gloria Trevi, una bioserie con causa. Scarlet Gruber es la protagonista.

