Sergio Mayer y Ginny Hoffman bajo sospecha... Héctor 'N' está dañado psicológicamente

El abogado de Héctor “N”, José Luis Guerrero, confirmó que demandará penalmente a Sergio Mayer. Lo acusa de influyentismo para que vincularan a proceso al actor que se encuentra en el reclusorio acusado por su hija Alexa Parra de presunto abuso sexual.

El legista también nos habla acerca de la apelación que interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que se nulifique la determinación del juez y Héctor pueda enfrentar su caso en libertad. Nos dice, además, en qué van los dos procedimientos que se iniciaron el año pasado en contra de una publicación y de la exesposa del actor, Ginny Hoffman, por los delitos de daño moral y violencia intrafamiliar.

¿Qué pasó en la apelación del caso de Héctor “N” la semana pasada? "Se presentó este recurso dirigido en contra de la determinación del juez de control que sujetó a prisión preventiva a Héctor; estamos pidiendo que se nulifique la determinación del juzgador y que Héctor pueda entonces obtener su libertad, o reponerse el procedimiento.

¿En qué consiste la reposición del proceso? "Que se vuelva a revisar la situación que prevalece. Hicimos pública una serie de irregularidades que existen, desde la integración de la carpeta de investigación hasta la propia determinación del juez.

¿Tienen que ser cambiadas las personas que llevan el caso? "No tienen que cambiarlas, tienen que anular esta determinación. Que Héctor obtenga su libertad es nuestro objetivo primordial. Si no fuera el caso, por supuesto que la determinación también alcanza que se reponga el procedimiento que implica, no que se cambie a las personas, sino que, quienes estén, revisen mejor.

¿Cuánto tiempo tardará el tribunal en resolver la apelación? "Aproximadamente 30 días. Héctor quedó sujeto a una prisión cautelar de 45 días, pero esperemos que la apelación se resuelva antes.

¿Cómo se encuentra Héctor en este momento? "Afectado en su estado de ánimo, por supuesto; incómodo porque está viviendo una situación que no tendría por qué estar ocurriendo si no se hubieran metido actores políticos que presionaron para que se torciera la norma.

¿Tomarán acciones legales? "Por supuesto. Hoy estamos dándole prioridad al tema de la defensa de Héctor, porque eso es lo que al final del día nos apremia, pero solicitaremos que se sancione al personal que le ocultó al juez los elementos de prueba, pero queremos ir a más. También de aquellos que pudieron haber gestionado acciones que no les correspondían desde espacios distintos. Lo digo de manera precisa: Sergio Mayer no tendría por qué haberse metido, porque para eso existe una Comisión de Derechos Humanos. Le tendrían que haber informado a la víctima qué instancias le podrían haber apoyado. Mayer no tiene como deber legal andar tocando las puertas de un Ministerio Público. Él se metió a este asunto; Héctor está preso y no porque mande en el MP o porque mande ante los jueces, es un simple diputado que está a punto de dejar de serlo, pero por supuesto que el efecto mediático presionó.

¿Demandarán a Sergio Mayer? "Sí, por supuesto. Como parte de los hechos, fue el propio diputado quien dio a conocer la noticia; este señor anunció en las redes sociales que detuvieron a Héctor “N”.

¿La demanda se realizará cuando termine el proceso de Héctor “N”? "No esperaremos tanto. Vamos a presentar las siguientes dos semanas estas denuncias penales por el tráfico de influencias, porque no le corresponde al señor, antes bailarín hoy diputado federal, resolver sobre su situación jurídica, sino a una autoridad federal.

¿Piensan denunciar por daño moral? "Ya tenemos iniciado un proceso moral contra la señora Hoffman y en contra de una revista. Hace unos días pudo apenas notificarle el tribunal; venía intentándolo desde finales del año pasado. Este es el juicio civil; también hay una denuncia penal por violencia intrafamiliar en contra de la señora Hoffman, por parte de Héctor, que también se inició desde finales del año pasado, y en la cual ella ya declaró.

En el caso de la denuncia por daño moral, ¿ya respondieron los involucrados? "La revista apenas está siendo emplazada y está corriendo el término para que pueda contestar. En el caso de la señora Hoffman, a pesar de que se le ha invitado públicamente y de que ya conoce de la demanda, no ha acudido. Cuando se le ha buscado en su domicilio la han negado.

¿En qué va la denuncia penal por violencia intrafamiliar? "Se está tramitando desde el mes de octubre del año pasado; ya se le emplazó, ya rindió declaración la señora Hoffman por escrito, y solamente está pendiente de ratificarse. Hasta el pasado martes no lo había hecho; en esta carpeta de investigación, donde Héctor es la víctima, la propia fiscalía ya evaluó a Héctor y determinó que está afectado por violencia intrafamiliar.