Sergio Mayer explota contra Natália Subtil: "Ya no te voy a dar dinero, ya no me pidas"

Sergio Mayer Bretón, padre de Sergio Mayer Mori, responde a los señalamientos que ha hecho Natália Subtil en relación con el apoyo que la pequeña Mila recibe tanto de su papá como de su abuelo. El actor y exdiputado habló con los medios de comunicación durante la presentación del libro de Sandra Montoya Madre & Arte, destacando que sigue apoyando al género femenino a pesar de las declaraciones que Subtil ha dado.

Según las declaraciones de Subtil, hay un contraste, porque últimamente te has caracterizado por apoyar a las mujeres, pero con la mamá de tu nieta no te llevas bien… El que no me lleve bien con ella por temas evidentes, no tiene que ver con si apoyo o no a la mujer. Este es un tema entre ella y mi hijo que ella quiere hacer mediático; ¿por qué no lo ha hecho legal?

¿No existe notificación de la demanda que ella dice que puso en contra de tu hijo? No hay, nunca ha habido un abogado que busque a mi hijo, no ha habido nada para negociar. Como ella bien lo dijo, se le mandó un documento para decir esto sí y esto no, de eso se tratan las negociaciones.

¿Tú la apoyaste de buena fe con un vehículo? Toda la vida la he apoyado, ella siempre lo había dicho, y ahora dice que no; yo no tengo que estar desmintiendo nada, los hechos hablan por sí solos.

Natália dio declaraciones de que le ponías un paparazzi para vigilarla… Ella puede decir lo que quiera, ¿vigilarla de qué? Hace convenios con la prensa para vender notas, a eso se dedica. A mí que me digan a quién le he pedido eso; ella sí pide que la vayan a cubrir cuando va al doctor.

Dijo que le habías mandado un convenio cuando no había terminado su relación con tu hijo… ¿Cuál relación? Se le mandó un documento y nunca ha habido negociación. ¿Por qué no ha negociado?

A pesar de sus declaraciones en tu contra, ¿la has apoyado económicamente?

Ella ha dicho que yo la apoyaba, pero llegó un momento en que le dije: “Ya no te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo, ya no me pidas, se acabó”, porque mi hijo me dijo que él le estaba dando, y nos pedía a mí y a mi suegro, por eso le dije: “No más, no te voy a apoyar”. Empecé a invertir y le metí dinero a su proyecto, hicimos el disco, y se salió argumentando que entré yo.

Dice que te metías en su relación cuando andaba con Sergio… Imagínense, mi hijo se fue de la casa a los 17, ¿por qué creen?, porque no tenía control sobre él. Se enteraron de la separación que tuve con él porque no llevo su carrera, ¿cómo voy a meterme en su vida privada si ni siquiera podía llevar su vida personal, y menos su carrera? Dice que yo lo manipulo, y si fuera así seguiría conmigo, yo sería su mánager… No hay forma, Sergio desde los 17 me dijo: “¡Ahí te ves, con permiso!”.

Natália Subtil exhibe que Sergio Mayer Mori convivió con su hija solo para grabarse

¿Qué mensaje le darías a Mila? Nada, a mi nieta no le falta nada con sus abuelos, no le falta nada con su papá.

¿Habrá demanda por abuso de confianza? Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar; se la presté para que llevara a mi nieta a la escuela y nunca la llevó en todo el año. Habla de los derechos de su hija, y un derecho fundamental es la educación; mi hijo pagó todo el año, y fue menos de la mitad del curso a clases, que porque se deprimía o se iba de viaje… No hay ninguna justificación para que no lleves a tu hija a la escuela. Natália dice que nunca hubo empatía de tu parte, que dejaste pasar su depresión como si fuera cualquier cosa… Yo no soy psicólogo, y si ella tiene depresión, no me interesa, lo que me interesa es que mi nieta esté bien, y si ella no tiene trabajo, no tiene dinero para pagar su renta porque está deprimida, yo le dije: “Deja la depresión y ponte a trabajar”, y le di los elementos. Está deprimida porque no tiene trabajo; le dije: “Aquí está el proyecto, el dinero, todo”, y tengo pruebas, ¿eso es falta de empatía, el preocuparme por ella y darle trabajo? ¡Ya basta!

Te recomendamos:

¿Issabela Camil y Sergio Mayer se divorcian? Esto fue lo que detonó el rumor

Él es Sergio Mayer Mori, el hijo “rebelde” de la actriz Barbara Mori

Sergio Mayer defiende a su hijo de su ex Natália Subtil: “que se ponga a trabajar”

Novia trans de Esteban Loaiza habla En EXCLUSIVA

"La vida nos unió": Arturo López Gavito y la actriz Karla Sofía viven un “idilio”