Sergio Mayer desata opiniones por andar con uñas pintadas y aretitos

Durante diciembre, Sergio Mayer ofreció una entrevista con un look que llamó la atención y que, aunque ya estamos en pleno 2023, sigue desatando opiniones. Y es que el cantante porta aretes y se pinta las uñas.

El periodista Eden Dorantes y otros reporteros lo captaron a bordo de su vehículo y le hicieron notar su look. El integrante de Garibaldi comentó: "Siempre he sido así. Es un contraste, siempre he sido muy cuidadoso de la imagen. Es un poquito disruptivo, pero me gusta ese contraste del traje y todo, pero además con esta onda que es más moderna".

Eso sí, confesó que sus hijas lo quieren limitar: "Mis hijas me dicen 'no te pongas aretes, papá'".

Su look generó una nota en el programa 'Hoy', a quienes también les comentó: "Una uña pintada, una falda, no te hace ni más ni menos hombre. Para mí, dignificar y fortalecer el género femenino me parece extraordinario, es una forma de ser libre, de ser lo que tú quieras".

"Quien tenga algún prejuicio, es válido, es respetable. Pero a mí me parece que tu identidad, preferencias, son personales y no tienes que quedar bien con nadie. Que no permitan que nadie los critiquen y los cuestionen", anotó el exdiputado.

Pero en redes sociales es la comidilla y hay quienes lo critican por su "jotería".

"Sergio Mayer empieza el año estrenando look muy andrógino, de uña pintada y aretes... Mmm el arete (uno, te lo paso) pero las uñas pintadas son para las mujeres aquí y en China, eso ya es jotería", escribió un usuario de redes sociales.

