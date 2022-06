Sergio Mayer Mori endereza su vida en Barcelona pero extraña a su hija Mila

Desde hace algún tiempo, Sergio Mayer Mori radica en Barcelona. ¿El motivo? Su pareja, Raquel, con quien lleva cinco años de relación, estudia moda en aquella ciudad española. “Ya tenía tiempo queriendo salirme de la ciudad. Por mí, viviría en Nueva Zelanda o en Australia; sería muy feliz en la selva. Quizá cuando ella termine su carrera lo podamos hacer. Mientras, la pasamos muy bien acá”, dice el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, quien para fines de junio o principios de julio lanzará al mercado We One, un disco que, además de componer (música y letras) e interpretar, también produjo, apoyado por Reyli Barba y la productora Monster Music.

“Es un disco conceptual; son 13 temas, algunos instrumentales… ¿De qué hablo? Aunque suene trillado: del ‘despertar de la conciencia’, de que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, de amarnos, de querernos, cuidarnos… Mi disco no habla de la ped..., los cu..., de cuánto dinero tengo y los carros que puedo comprar (risas)”, dice también el padre de Mila, hija que procreó con Natália Subtil.

¿Género? Te diría que es rhythm and blues, con algo de house… No quiero ser el reggaetonero del momento, en serio, no me interesa. Sólo espero que mi música llegue a la gente, que lo entiendan, que les guste.

¿Te gusta el reggaetón? No, para nada. Lo escucho porque, lastimosamente, tengo amigos que les gusta, y bueno, en las reuniones lo ponen y tengo que escucharlo, pero nunca lo encontrarás en mi Spotify, jamás. Entusiasta, comenta que, a diferencia de otros lanzamientos musicales, el suyo será distinto, en el sentido de que “la gente quiere contenidos, y entonces sí, tendremos un video para el primer sencillo, pero no en el estilo donde yo salga ‘cantando’. Haremos algo distinto porque, además, quiero un video que dure los cincuenta y tantos minutos que dura el disco completo; un corto de 50 minutos sería mi carta a Santa Claus.

¿En algún punto encontraremos algo que hable de tu hija, de tu pareja, de tus padres? Siempre, en todo el disco; nunca cuentas historias ajenas. Tiene que ver con las personas que me han formado y por quienes soy lo que soy. Apenas salga la última canción en plataformas, se presentará con su banda, ya sea en España o en México: “No me veo solo en el escenario. Quiero estar rodeado de músicos y hacer música. Esa es mi verdadera pasión”.

Hace unos días me comentaba tu papá que se habían reconciliado… Sí, tuvimos una charla maravillosa de varias horas en las que le dije cosas que él no sabía de mí y pudimos hablar sin apegos, sin dolor... Los dos hemos crecido, madurado, y la perspectiva de las cosas (todo es perspectiva de una misma situación, de un mismo hecho) nos ha cambiado y hoy estamos muy bien.

¿La relación con tu madre? ¿Con tu hija? Excelente. Con mi mamá hablo todos los días. Con mi hija no todos los días; dependo del estado de ánimo de terceras personas, y se entiende, no siempre me la comunican, aunque yo le llamo todos los días.

Así que cinco años con Raquel... Es la mujer que me ha enderezado la vida, estamos muy felices. Como todos, tenemos malos ratos, peleas, pero siempre salimos adelante. Ha estado conmigo en momentos muy depresivos de mi vida y me ha ayudado a salir, eso lo valoro muchísimo. Confiesa sentirse a veces la oveja negra de los medios: “Desde que tengo conciencia y memoria, siempre salgo mal con ellos, si digo una cosa, si digo otra...”.

¿Como lo de que no te gustaba la música de una serie en la que participaste? ¡Sí, caray! Fue un error garrafal. No debí haberlo dicho. A veces, ser auténtico, ser genuino, te cuesta.