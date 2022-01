Sergio Mayer Mori admite que entró a 'Rebelde' solo por dinero para mantener a su hija

Mientras los fans de la versión mexicana de 2004 y los millenialls se rasgan las vestiduras para definir si la nueva producción de 'Rebelde' es mejor o peor, a Sergio Mayer Mori, protagonista de la serie, el tema le da exactamente lo mismo.

Así lo confesó en una entrevista con la revista Quién, donde se pasó de honesto y explicó por qué ni le emocionó ponerse el uniforme del Elite War School.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, dijo el hijo de Bárbara Mori.

Al joven le importa más su carrera musical: "Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, cómo se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”.



Y es que Sergio Mayer simplemente entró a 'Rebelde' por dinero. “Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas… que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía".

Al hijo del ex diputado Sergio Mayer le hacía falta el dinero para pagar las necesidades de la niña que tuvo con Natália Sutil, como clases y hasta una fiesta.

"Cuando me quedé (en Rebelde), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando", dijo.

Ya se sabía que Sergio no era fan de RBD ni del fenómeno del grupo mexicano, así que le dio exactamente lo mismo cuando iniciaron las grabaciones: "No sentí ningún sensación con el uniforme puesto. Al principio estuve nervioso, pero con la ayuda de mis compañeros, que son unos completos profesionales, unas maravillosas personas, empecé a entrar en confianza y me ayudó mucho tenerlos ahí, apoyándome".

