Sergio Mayer: "Me voy a encuerar, hablaré de las cosas como son"

El actor y empresario Sergio Mayer emprendió la maravillosa aventura de escribir su autobiografía; de 15 capítulos lleva 13, y espera presentarla a fines de este año. Ha sido todo un ejercicio catártico que lo ha llevado, incluso, a reconciliarse con Sergio, el hijo que procreó con Bárbara Mori, quien desde hace tiempo vive en Barcelona, España.

“Estarán todas mis facetas; la gente te conoce cuando ya eres famoso, que estabas en Garibaldi, pero hay una historia, un pasado, que me da esa identidad y que la gente desconoce: dónde nací, de dónde vengo, si he tenido austeridad o no, si nos ha costado trabajo o no... Eso es importante y lo platico en el libro, y también las cosas que me han difamado, calumniado. Daré mi punto de vista, explico qué cosas sí son, qué cosas no son. Mencióname un tema que sepas que ha causado polémica conmigo...

Te han asociado con gente del narco, como La Barbie... Todo eso lo menciono.

¿Hubo austeridad en alguna etapa de tu vida? Sí, ahí lo platico en el libro. La gente no tienen ni idea cuando critica que he tenido todo. Yo me siento orgulloso de dónde vengo; mis padres me dieron alas para volar, pero siempre manteniendo las raíces de donde venimos. No puedo negar esas raíces, porque me siento orgulloso de ellas. Mi padre fue de todo: desde arriero, carnicero, personal de seguridad en un bar... de todo. Gracias a su esfuerzo valoramos cuando empiezas a tener mejor situación… Estuvimos en Estados Unidos como indocumentados.

Eso no me lo sabía. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Tres años, hasta que nos deportaron... También platico mis relaciones personales, de la madre de mi hijo, de mi relación con mi hijo. Es un libro que le va a dar, especialmente a la prensa, mucha carnita, porque siempre están hablando, especulando, comentando. Le pedí autorización a mi hijo para contar algunas cosas que vivimos y el porqué nos distanciamos… Nos echamos una videollamada de más de tres horas y media, y salieron cosas que ¡guau!, me sorprendieron, yo no sabía. ¿Por qué nos separamos? ¿Qué pasó cuando supo que iba a ser papá?... Me dijo tantas cosas, que yo no entendía por qué reaccionaba así, de mi comportamiento, de cómo le hablaba, de por qué yo me frustraba, yo sentía y todo. Y me doy cuenta de cómo los padres aprendemos de los hijos, no los hijos de los padres. Me dijo tantas cosas que me quedé frío; nos sirvió de catarsis y nos reencontró a los dos.

¿Se rompió esa burbujita que los separaba? Sí, definitivamente. Y cuando nos encontremos, estoy seguro de que nos vamos a ver de manera diferente, nos vamos a abrazar. Fue una catarsis padrísima.

¿Qué sentiste cuando supiste que serías abuelo? Preocupación por mi hijo. Por supuesto que un nieto y un hijo es algo que Dios te da cuando él decide; así se lo hice ver a Sergio. Me preocupó mucho porque literalmente era un niño y él tenía muchos planes. Ese es el resultado por no ser precavido, por no cuidarte. A Sergio le ha tocado aprender también a golpes.

En otros temas, te han criticado por apoyar a víctimas de abuso sexual... Imagínate si mis acciones estuvieran basadas en las críticas. La ley establece que cualquier persona tiene la obligación de cuidar y privilegiar el interés superior de un menor, y que si sabes que está siendo violentado… entonces critican porque es gente que no hace nada.

¿Qué opinas del caso Sasha Sokol-Luis de Llano? Nunca voy a negar a mis amigos, y Luis lo ha sido durante muchos años, lo quiero y le debo mucho. Si lo que él hizo tiene consecuencias, y Sasha y la ley así lo consideran, va a tener que pagar. Sasha merece mi cariño y respeto como mujer, como artista y por el valor que tuvo de hacer las acusaciones. Siempre voy a privilegiar a la víctima, pero Luis no va a dejar de ser mi amigo, y tendrá sus consecuencias si es que la ley lo determina.

¿Duermes tranquilo? Perfectamente, satisfecho... Veo a mi familia, estoy agradecido con la vida, con Dios. Eso es lo que justamente me llevó a la política; me ha dado tantas satisfacciones que por eso tomé la decisión de regresar a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de las asociaciones, a través de la política, porque tus prioridades van cambiando.