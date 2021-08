Sergio Mayer: De diputado a abrir 'la ventanita' para ser jefe de Gobierno de CDMX

Sergio Mayer sirve como diputado federal pero no podrá borrar su pasado en el grupo Garibaldi, aunque para su futuro cercano sueña con ser jefe de Gobierno de CDMX.

Así lo reveló en una entrevista con Yordi Rosado, donde habló de sus aspiraciones políticas pese a saber que causaría "mucho ruido".

"Cuando dije que yo quería ser diputado, todo el mundo se burló (...) a corto plazo, te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México".

El militante de Morena dijo que su anhelo es "dejar huella de algo positivo", pese a que sabe que recibirá muchas críticas, como hasta ahora. "Pero no me importa, es lo que más me motiva".

Eso sí, advirtió que pese a mantenerse en cargos públicos, continuará en el mundo del espectáculo, así como con su faceta empresarial. Y es que admitió que ser famoso le abrió puertas:

“Hace muchos años dije: quiero hacer política y hacer cosas como actor para llegar a ser político, porque mientras más conocido y más famoso eres, más puertas te abres. Yo utilicé el medio artístico para llegar a donde estoy”, dijo Sergio Mayer.

Así que tal parece que su carrera política empezó incluso desde antes, cuando saltó a la fama en 1986 como parte del grupo Garibaldi creado por Luis de Llano Macedo, que logró éxitos con canciones como 'La ventanita' y 'Que te la pongo', así como películas como '¿Dónde quedó la bolita?' En 1993.

Sergio Mayer también llegó a más de 10 telenovelas desde 1996, y también logró éxito con su concepto de 'Solo para mujeres'. Actualmente es diputado federal por el Distrito 6 en la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura. También es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!