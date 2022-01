"¡Seré papá!": Pedro Prieto, ¡año nuevo, bebé nuevo!

El pasado 11 de diciembre, Pedro Prieto y su novia, la modelo Titi Jaques, dieron a conocer que esperaban a su primer hijo. En exclusiva, TVyNovelas platicó con el actor sobre esta bella noticia que ha cambiado su vida y que lo tiene tan contento. “¡Es una locura! Uno siempre se imagina cómo va a ser ese momento, piensas: ‘¿qué cara va a tener la mamá de tus hijos?’, y yo, que soy una persona muy familiar, siempre había tenido en mente eso de ser papá, así que estoy feliz, los dos estamos muy emocionados”, nos dijo quien también fuera conductor del programa Hoy.

¡Te convertirás en papá este 2022! Sí, ¡es una locura! ¡Seré papá! Uno siempre se imagina cómo va a ser ese momento, piensas: “¿Qué cara va a tener la mamá de tus hijos?”, y yo, que soy una persona muy familiar, siempre había tenido en mente eso de ser papá, así que estoy feliz, los dos estamos muy emocionados, me llevo muy bien con ella (Titi Jaques) y ya lo habíamos hablado. La verdad, uno sabe cuando llega la persona adecuada a tu vida, y siempre me lo decía mi mamá, que me iba a dar cuenta cuando llegara el amor verdadero.

Entonces, ¿ya lo habían platicado? ¿No les cayó de sorpresa? Para nada. Somos adultos y sabemos qué pasa si no te cuidas, teníamos claro que si sucedía no íbamos a evitarlo, entonces, de alguna forma puedo decir que sí estaba planeado, por eso no tomamos anticonceptivos, sabíamos que había una relación sólida.

¿Cómo te dio la noticia? Fue bien curioso, en una cena mi suegra me dijo que le había notado a su hija un brillo diferente y me preguntó: “¿No será que está embarazada?”. Al día siguiente me fui a trabajar a la obra de teatro; mi suegra y mi novia fueron y llevaban una bolsita y unos zapatitos con el mensaje: “Papi, te quiero conocer”, y la prueba de tres semanas de que efectivamente estaba embarazada.

¿Cómo estás ahorita? ¿Tienes nervios, miedo? Sí, sobre todo porque tengo expectativas muy altas, ya que gracias a Dios tengo unos papás maravillosos y nunca me ha faltado nada, y a mi novia tampoco, los dos tenemos de ejemplo dos matrimonios que lo han hecho bien y yo quiero hacerlo igual o mejor que ellos, y eso me da algo de miedito, pero miedito padre, porque creo que nadie nace sabiendo ser papá y yo tengo unos grandes maestros.

¿Qué te gustaría que fuera? No sé, como que la niña siempre es de papá, es la princesa, y siempre la figura paterna para una niña es muy fuerte, eso me late mucho, y si es niño, adelante, ¡bienvenido! Lo vamos a amar y adorar. Realmente lo que quiero es que sea un bebé sano, con todos los deditos de las manos y de los pies, que salga todo bien y que mi mujer no sufra.

¿Ya pensaron en algún nombre si es niño o niña? Si es niño, mis suegros quieren que se llame Pedro, pero yo no lo tengo tan claro, no me gusta eso del Pedro hijo, Pedro padre, porque ya me pasó, fui el segundo Pedro de la familia. A mí me gusta el nombre de Leo, y para chica aún no lo hemos pensado, a ver qué dice ella.

¿Has tenido algún achaque? Sí, ¡está cañón! Es raro que a los hombres nos pase lo mismo que a las mujeres; he leído que es por la oxitocina (hormona producida normalmente en el cerebro), que se transmite a través de la saliva de las mujeres embarazadas, y yo tuve muchas náuseas, pero ella es una campeona, tuvo náuseas, vómitos y ascos. De verdad que las mujeres son unas guerreras.

Ya encarrilados, ¿piensan encargar el segundo bebé pronto? Sí, nos gustaría tener la parejita y ya lo hemos hablado, pero seguramente esperaremos un par de añitos, dos o tres, pero sí queremos que tenga un hermanito o hermanita. Después de estar en México ocho años, un país que me lo ha dado todo, tener una familia aquí es maravilloso; tener un hijo con una mexicana es el mayor regalo que puedo tener.

Te ves muy contento, ¿has pensado en casarte? Nuestra idea era casarnos antes del bebé, pero se nos adelantó. Lo que teníamos en mente es que fueran dos bodas, una en México y otra en Madrid, porque tengo familiares que no pueden viajar aquí por cuestiones de salud... Ya el tiempo lo dirá, pero sí queremos dos bodas, ¡nos encantaría!

