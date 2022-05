"¿Será un narco?"; lo que Martha Higareda pensó del Canelo Álvarez cuando lo conoció

Martha Higareda le leyó el tarot a Saúl el Canelo Álvarez sin saber que era Saúl el Canelo Álvarez. De hecho, la actriz mexicana pensó que era un narcotraficante porque lo veía rodeado de guardaespaldas y con ropa deportiva de marca.

El encuentro sucedió en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde la actriz se preparaba para abordar un vuelo hacia Los Ángeles.

“Entonces se me acerca un pelirrojo acompañado como por nueve personas todas con sudaderas de marca y este chavo me pregunta ‘¿tú eres Martha Higareda?’. Y yo le digo que sí y entonces me pregunta si se puede tomar una foto conmigo”.

El relato de Martha se lo hizo a Yordi Rosado en una entrevista en la que la actriz cuenta que aquel encuentro siguió en el avión, ya que ambos viajaban a Los Ángeles.

Higareda había comprado un libro de tarot en una librería del aeropuerto. Cuando Saúl y ella coincidieron en el avión, él le pidió que le leyera el tarot.

Higareda lo hizo: “Aquí dice que vas a tener una pelea”, le dijo Martha sin saber todavía que hablaba con el boxeador mexicano.

El Canelo le pidió que le preguntara a las cartas si iba a ganar. Martha, en plan filosófico, le dijo que en las peleas nadie gana.

La actriz mexicana explica que hasta ese momento, sin saber que estaba hablando con el campeón mexicano, pensaba que se trataba de un narcotraficante.

“Tenía el acento medio norteño pero no tanto. Yo por dentro decía ‘híjoles, ¿serán narcos?’ Me entró el miedito porque en la entrada del aeropuerto había guardias de seguridad y yo dije ‘¿quién sabe quiénes son?, han de ser narcos’”.

Ya en el avión y después de leer en las cartas que sí iba a ganar la pelea, Saúl el Canelo Álvarez le reveló su identidad a la actriz.

“No sabes quién soy ¿verdad? Soy el Canelo Álvarez”, le explicó.

Después, la invitó a la pelea junto con alguna amiga.