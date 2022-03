"Ser mujer es un acto de resistencia": Famosas reflexionan en el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda la valentía y la lucha inquebrantable que han enfrentado las mujeres por la equidad y su reconocimiento en la sociedad. Se ha logrado mucho, pero falta más, coinciden periodistas y actrices de diferentes edades y formas de pensar, quienes compartieron con TVyNovelas sus reflexiones sobre este día.

PAOLA ROJAS: "Es fundamental defender la libertad”

“Una mujer debe ser lo que ella quiera; pienso que esa libertad para decidir es muy importante y que, además, tenga las oportunidades para decidir si quiere o no ser mamá, si quiere o no trabajar fuera de casa, si quiere o no llegar tan lejos como ella decida. Yo siento que es fundamental que defendamos esa libertad y que, además, generemos las oportunidades para que esas decisiones puedan hacerse realidad. A las mujeres mexicanas les digo que sigan manteniéndose unidas, que continúen tejiendo una red de apoyo con sus amigas, con otras mujeres de su vida cercana, que sepan ser apoyo para otras mujeres y para los hombres”.

ANA MARTIN: “Siendo mujer pensé como hombre, y eso me ayudó mucho en la vida”

“Pienso que nuestro género es muy fuerte, pero nos volvemos débiles si no nos preparamos. Ser mujer en México representa altas y bajas. Aunque no lo crean, siendo mujer pensé como hombre, y eso me ayudó mucho en la vida; también me ayudó mi trabajo, mi preparación y la pasión que le tengo a mi trabajo, con todo esto pude superar muchas cosas en mi vida, entre ellas, tener la libertad de hacer lo que yo quiera, de tener una pareja, un romance o lo que fuera con libertad absoluta, y tener la seguridad de que me iba a dar de comer. A las mujeres les digo que lo mejor es estudiar y prepararse, porque con eso tienen todo, hasta el amor, porque como así no te tienen segura, te van a amar siempre”.

CARMEN MUÑOZ: “Nos caemos, pero también nos levantamos”

“Este día, más que una conmemoración, es un recordatorio de la lucha que por siglos muchas mujeres han realizado para que se nos reconozca y seamos visibles en nuestra sociedad. Me siento orgullosa de que infinidad de mujeres en nuestro país están y estuvieron en la primera línea de batalla en esta pandemia, como doctoras, enfermeras, camilleras, trabajadoras de intendencia, etc., porque las mujeres contribuimos en gran medida a la economía de nuestras familias y del país entero. Nos caemos y nos levantamos, tenemos una fuerza extraordinaria para siempre mantener nuestra frente en alto y seguir adelante. Este día les puedo decir que sólo es imposible aquello que no se ha intentado, es una frase que me rige desde hace años. El mayor logro es esa lucha constante por ganar terreno y desarrollar las metas en distintas posiciones de la sociedad”.

DANIELLE DITHURBIDE: “Tengo la esperanza de que celebremos la igualdad”

“Todos los años regresa a mí esta esperanza e ilusión de que algún día lo que celebremos sea la igualdad, que se celebre el haber logrado que no exista más violencia en contra de la mujer, y que cada 8 de marzo se convierta en un día para celebrar el simple hecho de existir, y no para recordar las cosas que, lamentablemente, suceden en relación con el género. Ser mujer en México representa un reto, una oportunidad de trabajar durísimo todos los días para seguir labrando el camino que, durante décadas, hemos construido para futuras generaciones. Sí siento que en este país se ha avanzado en el trato hacia las mujeres, pero también hay muchísimo por hacer, sobre todo en la igualdad salarial; desde luego, lo más importante y lo más delicado es la violencia en contra de las mujeres, eso es algo que tiene que terminar ya. Este 8 de marzo será el primero en el que soy mamá, y entonces les transmito mi respeto, mi admiración y el gusto que siento de ser parte de este género que demuestra ser indetenible”.

ALTAIR JARABO: "Ojalá que pronto el género no sea una limitante”

“Yo espero que en breve no sea necesario conmemorar más esta fecha, porque eso significaría que el género no es una limitante en lo absoluto, y tampoco sinónimo de alguna obligación en la vida. Hoy vivimos tiempos de redefinición y cuestionamientos; de hecho, el mismo concepto de feminidad se está replanteando, de tal manera que las aspiraciones de cualquier persona tienen menos que ver con lo que alguien más piense que debe ser, sin importar lo que sea que tengan (o no) entre las piernas. Por eso, hoy les diría a las mujeres que vivamos dando y esperando a cambio amor, respeto, consideración y reconocimiento, y busquemos la independencia a través de la educación, el trabajo y la corresponsabilidad de la familia”.

MAYA ZAPATA: “Ser mujer es un desafío y un acto de resistencia”

“Tristemente, ser mujer hoy, en un país como México, significa un gran desafío y un acto de resistencia. Es terrible saber que diario asesinan a 10 mujeres por el simple hecho de serlo, y es indignante que se les victimice por cómo iban vestidas o si iban solas o si no estaban en el horario ‘permitido’. La lucha feminista ha conseguido muchas cosas, y desde luego hemos dado varios pasos hacia adelante, pero aún estamos bastante lejos de tener una sociedad equitativa con nuestro género, sobre todo si tomamos en cuenta que todos estos espacios ganados por el feminismo son tomados, en primer lugar, por los sectores privilegiados. El Día Internacional de la Mujer debe ser siempre una jornada de lucha y reflexión, de congratularnos sí, por lo que hemos logrado, pero conscientes de que aún hay una enorme brecha qué cerrar”.



PATRICIA REYES SPÍNDOLA: “Si matan a una, nos matan a todas”

“Yo creo que la mejor manera de celebrar este 8 de marzo es consiguiendo que los hombres nos respeten, que no haya una sola muerta más y que se igualen los sueldos de los hombres y de las mujeres, porque en todas las áreas ganan más los hombres que las mujeres, entonces, vemos cómo las mujeres se quejan de que teniendo los mismos puestos que ellos terminan ganando menos. Nos hemos liberado de muchas cosas, pero los feminicidios siguen sacudiendo a la sociedad, a las familias... Yo insisto, no podemos permitir más muertes, si nos matan a una, nos matan a todas”.

CLAUDIA MARTIN: “No permitan que les corten las alas”

“Nunca permitan que nadie les corte las alas para volar muy alto, porque la mujer es libre por naturaleza, no es una opción. Seamos libres porque así nacimos. Este Día Internacional de la Mujer reflexionemos nuestro papel en la sociedad y en nuestros círculos más cercanos; pensemos las costumbres y los hábitos que podemos mejorar y/o cambiar para que tengamos una convivencia más justa y equitativa entre ambos sexos. Pienso que hemos avanzado en el simple hecho de reconocer la existencia de la desigualdad, al no callarnos más y al evidenciar los tratos misóginos que vivimos todos los días. Creo que es un proceso que lleva tiempo, pero también pienso que es urgente que todas pongamos nuestro granito de arena para propiciar un cambio y dejar un mundo mejor a nuestras futuras generaciones”.

MARIAZEL: “Tengo una hija y quiero lo mejor para ella”

“Creo que falta mucho por hacer para lograr una igualdad de género; sin embargo, ahí vamos, poquito a poco, avanzando, y yo espero que en vida me toque ver que realmente se ha logrado lo que buscamos, porque tengo una hija y quiero lo mejor para ella, quiero que viva en un mundo en el que ella pueda ser libre, plena, independientemente de su género. Uno no puede sentirse exento de lo que pasa día a día y de lo que vemos en las noticias. Yo me siento feliz porque elegí vivir en este país y amo México; obviamente las cosas que suceden no me gustan, pero no sólo en México, en muchas partes del mundo. Lo único que me queda, más que quejarme, es trabajar para inspirar a otras mujeres, para ser ejemplo y para que otras sepan que está en ellas el poder de cambiar las cosas, y que unidas somos mucho más fuertes. ¡Sigamos en la lucha!”.

