"Sentí que yo era Jenni Rivera": Interpretarla cambió la vida de Luz Ramos

Sólo una mujer con una personalidad fuerte podría interpretar a Jenni Rivera y Luz Ramos lo hizo, la actriz se puso en sus zapatos en la serie Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí, realizada en 2017. Hoy, a casi diez años del trágico accidente que sepultó a la Diva de la banda, Luz revela a TVyNovelas que personificarla marcó su vida por completo.

“Todas las bendiciones vinieron a mi vida después de interpretarla, ese proyecto me dejó ese gran sabor de boca de poder decir: ‘yo la representé’, ‘yo me puse en sus tacones’, y de verdad, los cuatro meses que grabé ese proyecto yo sentí que era ella”, nos dijo Ramos, quien se identificó tanto con la Gran señora que piensa que por eso atrajo el personaje.

“Creo que por eso me llamaron para hacer ese casting, porque soy una mujer de pueblo, me encanta la banda, soy muy mal hablada, atrevida, parrandera, bastante ruda, tengo mi lado masculino muy desarrollado, me gusta jugar con mis hermanos hombres, y era su fan desde hace mucho tiempo”, confesó.

Para Luz, el personaje de Jenni Rivera fue un parteaguas en su carrera como actriz: “Antes de ese proyecto, participé en la serie de Juan Gabriel, en la que hice un personaje bellísimo, Meche, pero sin duda, el de Jenni ha sido el más importante, fue mi primer protagónico, el único que he tenido, y fue el personaje que me abrió las puertas para que me permitieran hacer castings en otros lados y aspirar a otros personajes”, nos contó.

“SUBÍ DE PESO Y ME RAPARON LA CEJA”

Luz Ramos recuerda la increíble transformación a la que se sometió para parecerse lo más posible a Jenni. “En mi vida creí que iba a tener un protagónico, siempre me gustaron más los personajes antagónicos, y para el personaje de Jenni Rivera me transformaron, subí de peso, me raparon la ceja…” La actriz contó en su momento que fue tal el cambio, que pasó de pesar 56 kilogramos y presumir unas curvas torneadas, a tener 79 kilos y unas caderas prominentes. Sin embargo, esa situación no le afectó en lo más mínimo, recuperó su figura, luce radiante y confía en que pronto llegue nuevamente un proyecto que la rete.

“Espero que el día de mañana me llegue otro protagónico en cine donde me rapen, tenga que adelgazar o lo que sea, un protagónico que rompa con los estereotipos porque no soy la niña bonita, blanca, de ojos azules…”.

Para dar vida a Jenni, Luz no sólo se transformó físicamente, tuvo que documentarse de cada detalle que rodeaba a la Diva de la banda, incluida su familia, la cual ha tenido constantes conflictos y al respecto opina: “Creo que esta familia creció en el ojo del huracán, Jenni es una mujer que aunque ya no está en el plano terrenal, sigue rompiendo fronteras, a su familia le dejó un legado muy fuerte y ahora lo están peleando, es un asunto complicado y yo me reservo mis comentarios”.

