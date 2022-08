Secta sexual, testimonios y el silencio de Plácido Domingo ante escándalo por red de trata de blancas

Plácido Domingo no sale de una cuando ya está metido en otra. El español, consagrado como uno de los mejores directores de orquesta del mundo y alabado como tenor de ópera, debe enfrentar, nuevamente a la justicia. Esta vez, lo vinculan en Argentina con una secta dedicada a la trata de personas y explotación sexual. Ya en el pasado habría sido acusado de abusar de su poder para acosar a varias mujeres.

TODO POR UNA CONVERSACIÓN GRABADA

Apenas se presentó la semana pasada en la Arena Ciudad de México y de inmediato le llovió una tormenta de señalamientos al europeo que, presuntamente, era cliente VIP de esta red de prostitución que se escondía bajo la identidad de una escuela de yoga; todo para despistar a las autoridades. Fue la divulgación de unos audios en los que, supuestamente, se escucha a Plácido hacer negociaciones con una mujer llamada Susana Mendelievich, alias Mendy, de 75 años de edad, lo que detonó el escándalo que viene salpicado por una serie de allanamientos y detenciones.

Una escuela en la que "ayudaban a sanar a las personas con guías espirituales" era la fachada de esta secta en Buenos Aires que abrió la caja de pandora. En las conversaciones grabadas, que salieron a la luz hace unos días, pero que se desconoce la fecha de su realización, se escucha al que señalan como Plácido Domingo planeando sus encuentros clandestinos.

“Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer”, dice Mendy en los audios que obran en el expediente judicial.

En un segundo audio comenta el hombre que supuestamente señalan como Plácido Domingo: “Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”, y en la misma conversación indica a la mujer el número de habitación en la que se deben encontrar.

Cerrado el trato, Mendy vuelve a llamar al jefe, Juan Percowicz. “Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta”, le dice a Percowicz. “Qué degenerada que sos”, celebra su interlocutor. El pasado 12 de agosto fue detenido Juan Percowicz, de 84 años y líder de la secta, junto a otra veintena de personas ligadas a la escuela de yoga, incluida Mendy, considerada por la justicia como la cabeza de captación de víctimas para el “geishado VIP”, prostituir a víctimas con hombres ricos. En el lugar de su detención fueron hallados miles dólares, pornografía, documentación y computadoras, además de jeringas y medicamentos. En la pesquisa también se realizó el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 vehículos.

PLÁCIDO DOMINGO, HASTA EL MOMENTO, NO ESTÁ IMPUTADO POR NINGÚN DELITO

Ante la polémica, Plácido Domingo no se ha pronunciado ni ha recibido, oficialmente, alguna citación, pero las autoridades advierten que aún resta “revisar una cantidad enorme de documentación en papel y digital”.

SOBRE LA SECTA

Identificada como Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), la organización fue fundada en la década de los 80 en Villa Crespo por un contador de nombre Juan Percowicz. Creada como una escuela de cultura new age, con el tiempo fue adquiriendo su reputación como “la secta del horror”. Detrás de su fachada espiritual y su imagen de superación personal, había una organización que se dedicaba a la prostitución, la extorsión y el lavado de dinero.

Sus actividades habían estado en la mira de la policía desde 1993, pero por décadas pudo eludir el alcance de la justicia. Hay un personaje más dentro de esta secta, que se dio a la fuga, se trata del hijo adoptivo de Juan Percowicz, Marcelo.El juez Ariel Lijo, quien está a cargo de la investigación, pidió su captura internacional, congeló sus cuentas y embargó sus bienes en la causa que investiga a la organización por prostituir a alumnas con hombres ricos, lavar dinero en Argentina y Estados Unidos tras desvalijar en dólares a sus fieles con “sobres” de hasta diez mil por mes o incluso fraguar sus certificados de defunción y testamentos para quedarse con sus herencias. Por lo que aún faltan varias piezas en este rompecabezas.

Víctima de acoso recuerda lo que vivió con el tenor

Al menos 20 mujeres acusaron, en 2019, al tenor de besarlas o acariciarlas por la fuerza en incidentes que datan desde finales de los 80. Una de ellas fue la cantante uruguaya, Luz del Alba Rubio, que a raíz de la noticia de que Plácido Domingo fue vinculado como cliente de una secta argentina, dio su testimonio a un programa de televisión argentino sobre el acoso y abuso de poder que vivió por parte del tenor. Todo se remonta a 1999, cuando ella conoció en Roma a Plácido, a quien mencionó, era el héroe de su vida por su gran carrera. Él comenzó a apoyarla: “me dijo: ‘si cantas tan bien como luces, vas a hacer mucha carrera’”.

Al parecer todo iba bien y comenzó a apoyarla tras audicionarla, pero según relata la cantante, Plácido la llamaba constantemente. “Me acuerdo que me decía: ‘que no se enoje mi rival’ (refiriéndose a su esposo) y con eso empezó y se fueron incrementando estas situaciones. En el 2003 me dijo que quería escuchar cómo había cantado en Eruopa, y me invitó a su casa, uno dice: ‘con tanta ópera que hay, tener que ir al apartamento’, eran las 10 de la noche, pero el jefe te está diciendo que te puede escuchar a esa hora y fui… “La Traviata dura dos horas y se sentó al lado mío a escucharme cantar y cada vez se acercó más y me empezó a toquetear y de pronto me besó, y le digo: ‘maestro yo no puedo, yo valgo más que esto, canto porque tengo talento, y por eso usted me contrató para sus óperas, no puedo ir a la cama con mi héroe. Me fui a encerrar al baño, ahí llamé a mi amiga, volví y (Plácido) me dijo: ‘podrías haber hecho una gran carrera’”.

Luego de que el Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos confirmó lo dicho por ella y las otras 23 víctimas, se acordó que Plácido debía ser expulsado del territorio americano, no pudiendo presentarse en Estados Unidos y Europa.

“Él dio 500 mil dólares como intento de soborno para que no se comunicara esto en el resto del mundo” reveló Luz. En 2020, Plácido Domingo emitió un comunicado en el que se confesaba responsable de dichos actos. "Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", señaló el astro en en el texto.