¡Secreto eterno! El biógrafo de Luis Miguel se niega a hablar sobre la muerte de Marcela

Si hay alguien que conoce muy bien la vida de Luis Miguel es el periodista Javier León Herrera, quien ha publicado tres libros sobre el cantante, el más reciente Oro de Rey. Durante su última visita a México, el escritor español nos contó que, aunque él tiene una versión documentada sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre del Sol, nunca la dará a conocer por respeto a Luis Miguel y a sus hermanos; además, nos platicó que es falso que esté demandando a la productora Gato Grande, productora de la serie de Luis Miguel, por haber utilizado datos de su último texto para la segunda y tercera temporada del proyecto. Cabe mencionar que en la primera temporada él sí estuvo en contacto con la productora porque se basaron en su primer libro, Luis Mi Rey, para desarrollar la historia.

¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en la serie de Luis Miguel? Maravillosa, por todo lo que significó; más allá del proyecto, que fue muy bonito, era la llegada de ese reconocimiento profesional y esa autorización implícita; yo estoy muy agradecido, ha sido una experiencia gratificante que me ha reportado muchas satisfacciones a nivel profesional, y ya quedaré para siempre con la satisfacción de que le haya servido al propio protagonista para relanzarse.

¿Por qué no seguiste colaborando en la segunda y tercera temporada del proyecto? Nosotros teníamos pendiente este libro (Oro de Rey) de muchos años. Juan Manuel Navarro y yo habíamos hablado de que en algún momento teníamos que abordar la segunda parte de la vida de Luis Miguel; el problema fue que se desfasaron los tiempos, la producción de la serie se demoró seis meses, de tal manera que cuando reanudamos las conversaciones, el acuerdo fue complicado, ahí decidimos amistosamente cada uno seguir por nuestro camino.

En el programa ¡Suelta la sopa! se aseguró que emprenderías acciones legales en contra de la productora de la serie… Me parece que dieron información equivocada, yo no he demandado absolutamente a nadie, eso no es verdad, no he tenido ningún problema en ese sentido, la relación terminó absolutamente cordial. Lo digo categóricamente: eso no es cierto.

¿Usaron información de tu libro para temporadas en las que no participaste? No, ellos establecieron su investigación por su parte y nosotros la nuestra; lógicamente que en algún momento puede haber cosas que coincidan porque los hechos son los hechos, pero no ha habido ningún tipo de mal rollo ni mala onda ni nada. Estoy infinitamente agradecido con la serie por la oportunidad que se nos dio de haber aportado ese pequeño grano de arena, y principalmente porque pudo tener una repercusión positiva en la carrera de Luis Miguel.

Por otro lado, en tus libros abordas el fallecimiento de Marcela Basteri por causas no naturales, pero nunca has dado más detalles… Nunca voy a pasar esa línea, porque la desaparición y la ausencia de la figura de la mamá de Luis Miguel y sus hermanos, también es un episodio que generó mucho dolor, y el recuerdo es algo que sigue de alguna manera doliendo porque no es nada agradable, y eso hay que respetarlo. Yo creo que con que el público sepa que a partir de un momento dado Luis Miguel se quedó sin la figura importante de cualquier ser humano, como lo es la mamá, es suficiente para comprenderlo; ya entrar en detalles es algo que prefiero reservarme y dejarlo para la intimidad de los hermanos, que es a quienes les pertenece.

¿Tú sabes cómo murió la mamá de Luis Miguel? Sí, yo tengo una versión; por circunstancias de la vida, cuando yo emprendo la investigación de Luis Mi Rey, a mí se me cruzan en el camino una serie de personas que por alguna razón confiaron en el trabajo que yo pudiera llegar a hacer, y sí me confiaron cierta información y documentación donde yo tuve acceso a la versión que estoy convencido de que eso fue lo que sucedió.

¿Has estado en la casa donde se dice que pudo haber sido desaparecida? He estado prácticamente en todos los lugares importantes en lo que fue la vida de Luis Miguel, y que no fueron pocos: España, Italia, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Brasil, Argentina... Definitivamente, en todo lugar donde he podido obtener alguna información, ahí hemos estado.

Con tres libros acerca de Luis Miguel, ¿el tema está cerrado? Cerrado no, lo que sí es evidente es que con las obras que hemos hecho hasta la fecha de hoy, hemos cubierto todo lo que es la línea cronológica biográfica de Luis Miguel. Para poder hacer algo más sobre él nos tendremos que esperar que pase el tiempo y que pasen más cosas, y ojalá pasen, porque Luis Miguel no deja de ser un artista relativamente joven con la posibilidad de generar música y, en definitiva, generar felicidad para sus miles de seguidores.

¿Sigues en contacto con Luis Miguel? Sí, lo que pasa es que eso entra dentro de la confidencialidad que tengo que mantener en reserva.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!