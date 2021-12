¡Sebastián Rulli y Angelique Boyer quieren más pasión para el 2022!

A la grabación del programa de fin de año en Televisa, Angelique Boyer llega 10 minutos antes de su llamado. Saluda a todo el equipo técnico del Foro 2, en San Ángel, y pide una silla para terminar de arreglarse. Viste un pantalón negro con botas acampanadas y un top que combina con una chamarra de lana color vino tinto; saca de su bolsa una cajita negra en la que guarda los accesorios plateados que lucirá ante las cámaras, y da un último retoque a su cabello, ayudada por un pequeño espejo.

Espera turno para compartir sus buenos deseos, mientras Irina Baeva termina su participación. Minutos después se dirige a un set de fotografía en donde posa con estilo y elegancia; checa en una laptop cómo están quedando las imágenes, y al concluir se dispone a hablar con TVyNovelas sobre lo que le dejó este 2021, y confiesa de qué forma atrae la suerte con algunos rituales que nunca le fallan.

“A CUALQUIERA NOS GUSTARÍA SER LA MUJER DEL DIABLO”

¿Qué representó para ti el 2021? Un año de paz; un año en el que trabajé en un proyecto hermoso, una telenovela en la que cada una de las escenas tenía mensajes positivos que nos llegaba a todos los que nos tocaba verlas. Despido el 2021 agradecida por ese sentimiento tan bonito que me dejó mi trabajo, poder estar cerca de la gente tan rápido, porque después de Imperio de mentiras llegó Vencer el pasado con un personaje como el que me tocó, con compañeros tan profesionales, con Rosy Ocampo, que me hizo crecer en tantos sentidos... También agradezco tener salud, ante todo.

Siempre te gusta tomarte un tiempo después de cada proyecto, pero si próximamente te llega un personaje que te atrape... ¿lo aceptarías? Bueno, así sucedió este año y valió muchísimo la pena. Sinceramente, ahorita también hay que darse un tiempo para que el público tenga ganas de volverme a ver y que llegue esa historia que me rete como actriz.

La gente en redes sociales insiste en querer verte como La mujer del diablo, la nueva producción de Carlos Bardasano, ¿te interesa? Bueno, a cualquiera nos gustaría. El título dice mucho, es una gran producción escrita por Leonardo Padrón, y eso es muy atractivo para cualquier actriz.

¿Te podría hacer pensar en regresar a la pantalla? Sí, claro, pero según entiendo, va para plataformas y no para las estrellas.

¿Igualmente estás abierta a dar el salto de la pantalla tradicional a otras plataformas? Sí, exacto. Viene un año en el que vamos a tener muchísimas oportunidades de trabajo, en general, para todos, lo cual se agradece. También, la oportunidad de hacer otro tipo de proyectos, de personajes, de géneros... Estoy ansiosa de que lleguen esos proyectos y poder formar parte de alguno de ellos. La mujer del diablo no, yo sé que no… Le deseo lo mejor a quien sea elegida, porque es un personaje deseado por muchas de nosotras, pero estoy segura de que los personajes nos eligen a nosotras, no nada más los productores.

Es que la gente quiere verte haciendo pareja con José Ron… ¿Ah sí? ¡Qué chistoso! No lo había pensado. Sé que se trata de un nuevo galán. Puede que en algún momento se presente la oportunidad.

¿Tienes un ritual para despedir el año? Ahora que lo mencionas, tengo que ir a comprar calzones rojos.

Eso es para tener amor, y a ti te sobra… ¡Sí! (risas). Pero nunca está de más traer un calzón rojo, amarillo… Soy de llevar alguna prenda atrayendo esos sentimientos. También me gusta salir con mi maletita a darle la vuelta a la colonia para viajar mucho, sólo que procuro salir con el catálogo de los lugares a los que quiero ir para que sea específico. Eso, además de pedir los deseos con las uvas, forma parte de mi tradición.

¿Cuál es tu plan de dieta para empezar el año sin esos kilitos de más? Me enseñó mi nutriólogo que la Navidad es 24 y 25, y el Año Nuevo 31 y 1; el resto de los días son diciembre, así que me cuido igual, pero sobre todo, no dejo de hacer ejercicio. Creo que son momentos en los que tenemos más tiempo para hacerlo, e invito a la gente a que haga ejercicio... Y si van a querer comer, que no se olviden de hacer un poco de cardio.

