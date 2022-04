Sebastián Ligarde en exclusiva: "No me muestro con mi pareja por miedo a que me agredan"

Hace 35 años, Sebastián Ligarde enfrentaba un gran reto: ser el Memo de Quinceañera. “No le tenía fe al personaje. ¿Cómo iba a interpretar a un chavo banda de Nezahualcóyotl siendo rubio de ojos azules? Carla Estrada me dijo: ‘Tú puedes con el personaje; confío en tu capacidad de actor’. Me fui a broncear, me puse lentes negros, me teñí el cabello oscuro y… el resto es historia. Sí, fue un parteaguas en mi carrera”, comenta el actor radicado en Miami desde hace varios años.

Hoy, a 35 años de ese fenómeno que consolidó la puerta para las telenovelas juveniles, el actor regresa a Televisa en un proyecto que comenzará a grabarse en junio, y donde alternará, curiosamente, con Armando y Raúl Araiza, Norma Herrera y Manuel “El Flaco” Ibáñez, entre otros. “Por contrato no puedo adelantar mucho, pero me tiene muy contento este regreso a mi alma mater”, dijo. Sebastián, quien tiene la nacionalidad estadounidense y mexicana, visitó la Ciudad de México por una causa triste: falleció su suegra, la madre de su pareja por 35 años: Jorge, con quien se casó hace casi una década.

Abriste brecha, rompiste esquemas cuando hace 10 años hablaste del abuso sexual (violación) que sufriste en un internado en EU... Ya estoy en paz con mi pasado, ya perdoné. Y me alegra que ahora haya esta apertura para denunciar y también para aceptarnos, para respetarnos; me alegra mucho ver a chavas que van de la mano en el parque, ver a dos chavos que se dan un beso sin que nadie se ofenda. Yo no lo hago con mi pareja porque no quisiera ser violentado o agredido, pero respeto a quienes lo hacen y, bueno, en un mundo tan convulsionado, con la pandemia, la guerra, ¿qué te digo? Ver esta empatía por las diferencias me pone bien.

¿Qué tal te fue con la pandemia? ¡Me dio COVID dos veces! Ya tengo mis tres vacunas. La segunda vez que me dio la enfermedad fue como una gripa, así, muy leve… Pero, ¡el pos-COVID… uffff! ¡Terrible! Más de seis meses, quizás ocho, sudoraciones, fatiga, cansancio, temperaturas… ¡No trabajé en todo ese tiempo! ¡No podía! Te juro, taquicardias, sudoraciones, me la pasaba dormido, y con los medicamentos, no sabía si estaba despierto o dormido… Menos mal que arreglé y adelanté mi jubilación para estar protegido y dejar a Jorge, mi marido, protegido, porque fueron seis meses de inactividad y, como sabes, Barack Obama modificó esas leyes para poder darle derechos a las parejas homosexuales, que antes estábamos indefensos”.

“RESPETO QUE AHORA HABLEN LOS QUE SUFRIERON ACOSO”

Conozco a Sebastián Ligarde desde hace 35 años. Justo yo entraba de extra a la telenovela Quinceañera mientras trabajaba para un diario de distribución nacional. Y lo quiero y lo respeto profundamente.

Hoy se habla mucho del acoso. Hoy, al parecer, la gente tiene valor de contar cosas que se callaron durante años. Tú, además de los episodios violentos en el internado, ¿sufriste acoso de productores, directores? ¡Sí, claro! Nos decían: “A la productora fulana le gustan chavitos; al director fulano le gustan chavitos”. No veo el caso de decir los nombres. Insisto, estoy en paz con mi pasado. Pero claro que sucedía; no sólo las mujeres sufrían de acoso… Respeto que ahora hablen muchos de los que sufrieron acoso o violencia sexual… Yo no diré nombres de quiénes me acosaron. Era una regla común: tienes que acostarte con fulano o fulana para que te den una oportunidad.

¿Accediste alguna vez? ¡No, quizá por eso tardé tanto en llegar! Y es que, cuando Sebastián Ligarde llegó a Quinceañera interpretando a un adolescente, él ya tenía sus 30 y algo, pero su apariencia juvenil le dejó interpretar a un personaje emblemático, en una telenovela que aún sigue vigente y que hoy, a tantos años, lo trae de regreso a Televisa.