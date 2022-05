"Se te hizo así"; Héctor Suárez Gomís se enfrenta con periodista en restaurante

Héctor Suárez Gomís tuvo un enfrentamiento en un restaurante con el periodista Vicente Serrano, quien lo acusó de haberle roto los lentes.

En un video que publicó Serrano en sus redes sociales, se observa que él está sentado en una mesa del restaurante y graba al actor, quien está en la mesa de enfrente.

La grabación comienza cuando un empleado del restaurante se acerca al periodista para preguntarle si es él quien quiere hacer la denuncia.

“Sí, así es, el señor me ha roto los lentes”, dice mientras señala a Suárez Gomís.

Luego, Serrano se dirige al actor para decirle: “no tengas miedo, di todo lo que me has dicho, que me ibas a romper la madre”.

El actor responde que lo que hizo fue decirle la verdad. “Eres un periodista domesticado, te encaré y mira, se te hizo así”.

Después, Vicente Serrano insiste varias veces que Suárez Gomís le rompió los lentes, a lo que el actor responde también en repetidas ocasiones: “Sí, sí, sí”.

Los lentes aparecen en el video efectivamente sin una de las varillas mientras que Serrano reclama: “Asi nomás me los rompiste porque se te dio la gana”.

El actor responde: “Igual que tú te metes conmigo en redes porque se te da la gana”.

Suárez Gomís y Gutiérrez han tenido intercambio de críticas en twitter, donde sus diferencias políticas los han enfrentado.