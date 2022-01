Se roban los "Carlos Riveras" de calles y tiendas

Carlos Rivera fue de los primeros en hacer la denuncia: “buscamos a quien anda robando la publicidad de José el soñador como póster”, escribió el cantante y actor en Twitter, y en referencia a que había encontrado un anuncio en el que alguien había recortado su foto para llevársela a su casa.

Carlos Rivera está a punto de comenzar temporada de esta obra musical en la que interpreta a José, el personaje protagonista.

Poco a poco comenzaron a circular más fotografías de fans que han hecho lo mismo o algo parecido a robarse a Carlos Rivera de los anuncios publicitarios en los que participa.

Dos riveristas (así se hacen llamar los fans del cantante) confesaron el delito de ingeniárselas para tener en su casa el Carlos Rivera de tamaño natural que hay en una tienda de electrodomésticos. “A mi esposo le regalaron la publicidad de mayo y ahora está en mi casa”, publicó una riverista.

Otra confesión fue esta: “Muchas hacemos locuras, mi cuñado le pidió a un limpia parabrisas que le ayudara a bajarla para mí, locura riverista ¡Amo mi locura!”.

Las historias se acumularon con anécdotas en las que las fans presumieron las aventuras y lo intrépidas que fueron para tener su Carlos Rivera personal. “Yo, una vez me robe una lona del palenque de Puebla. No preguntes cómo me subí al poste”, escribió otra riverista.