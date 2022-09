Se reconstruye: Aracely Arámbula así enfrenta el dolor de perder a su papá

El éxito y la tristeza le llegaron a Aracely Arámbula al mismo tiempo. Y es que no todo ha sido miel sobre hojuelas para la actriz que está triunfando con su regreso a TelevisaUnivision en La madrastra, pues la reciente muerte de su padre rompió en pedazos el corazón de la Chule, quien se ha refugiado en sus hijos, su madre y su hermano para salir adelante.

Pero el amor la ha levantado, según nos cuenta la artista desde las grabaciones del melodrama, que sigue siendo lo más visto en la televisión abierta de México.

¿Cómo haces para organizar tus tiempos y también compartir con tus hijos? Sí me cuesta, porque, por ejemplo, hace unos días llegué tarde, terminamos como a las 12 de la noche, y cuando llegué me fui a compartir con mis hijos, ya que estaban de vacaciones escolares. Llegué a cenar con ellos, aunque era muy tarde, porque me esperaban despiertos. Después de eso mi hijo me pidió dormir conmigo porque hemos estado pasando un tiempo especial, pero vamos para adelante.

Aracely Arámbula lo confiesa:

¿Han sido tu refugio? Claro. Y además, tengo siete perritos, porque soy protectora de animales. Ellos también han sido un bálsamo en este tiempo, y por eso me siento muy apapachada, muy protegida. En casa están conmigo también mi tía y mi sobrina, y eso me llena el corazón. Siempre es hermoso recibir un abrazo, una mano querida que te dé fuerzas, como es el caso de mi hermano, que me ha mantenido de pie.

El trabajo también es una terapia para muchas personas que enfrentan un duelo… ¡Totalmente! Me decía mi director, Sergio Cataño, que el actuar cura también, entonces estoy curándome; esto es algo que nunca se va a ir, y el amor nunca se muere, está más fuerte que nunca. En la canción hay tres frases que me lo recuerdan y que las grabé pensando en él. Hay una que dice: “La mitad de mi alma se ha quedado contigo”.

¿Él veía todas tus telenovelas? ¡Todas! Él vio hasta los promos, es la primera novela que resulta diferente para mí, pero igualmente es especial.

