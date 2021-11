¡Se queda con las ganas! Reglas del clero impiden boda al Raúl Araiza

El amor volvió a tocar la puerta de Raúl Araiza a mediados de este año; el actor confesó a TVyNovelas que está en la mejor etapa de su vida, se enamoró perdidamente de la actriz colombiana Margarita Vega, con quien ha entablado una relación formal, sin embargo, nos dijo, no hay planes de boda, y menos de tener hijos. Eso sí, hay mucho amor y ganas de divertirse, apoyarse y de seguir caminando juntos. En exclusiva, el Negro nos contó todos los detalles de su relación con Mara, como la llama de cariño, y también compartió su felicidad por los 11 años que lleva en Miembros al aire.

¿Cuál es la revelación más fuerte que has hecho en el programa en estos 11 años? De verdad que en el programa lo decimos todo; de hecho, hace poco nos reunimos todos los Miembros, los que estamos y los que han estado, para hacer un programa especial, y todos lloramos cuando hablamos de nuestro padre. En mi caso, he hablado de mi separación, que me dolió muchísimo, y hablamos de problemas con los hijos, de las mamás, en fin, hemos hecho muchas revelaciones, y creo que no nos hemos guardado nada.

¿Cómo culminas este 2021 en lo personal? Feliz, cumplí 56 años muy pleno y realizado. Por un lado, mis hijas están divinas, y Fernanda (su exesposa) hoy por hoy es como mi hermana, es mi socia, mi mánager, me llevo increíble con ella después de 24 años de una historia preciosa; y por otro lado, encontré el amor con Margarita Vega, quien es una estupenda mujer, de principios, digna, luchona, que ha pasado por hambres, problemas y situaciones que se dan en esta carrera, pero ha salido adelante, sacando series para diversas plataformas y telenovelas. Entonces, creo que estoy en mi mejor momento como hombre, y ella como mujer, por eso nos divertimos mucho. Definitivamente, esta es la mejor etapa de todas las que tenido.

Te vemos muy enamorado… ¿Has pensado en casarte nuevamente o en vivir en pareja? Sí, este amor realmente no lo había vivido; tuve una primera experiencia después de mi separación, pero no marcó nada en mi vida, respetando a la persona en cuestión, y sobre casarme, pues no se puede, porque hay que anular (el matrimonio anterior), eso ya está hablado (con Mara), pero compartimos un chorro de tiempo juntos en mi departamento, lo único que podría pasar en un futuro sería vivir juntos.

¿La diferencia de edad no ha influido? La edad no importa, yo nunca le había sacado más años a una persona, pero ella no es ninguna chavita ni yo soy un viejito, aquí lo único que marca una diferencia es que yo ya tuve hijos, una familia, y ella no la ha creado y no tiene hijos.

¿Han hablado de tener hijos? Sí, también lo hemos hablado abiertamente y yo le he dicho que tiene todo el derecho de vivir (esa experiencia), pero ella me ha dicho que por ahora no tiene pensado tener hijos, y sabe que yo no se los puedo dar porque ya estoy operado, y tampoco tendría otro.

¿Qué te dicen tus hijas de tu relación? Me dicen que me ven muy bien, feliz; ellas me aman, creo que he sido un muy buen padre, porque si algo presumo es eso, con mis errores y todo, pero lo he sido, y ellas me cuidan mucho y están muy contentas con esta relación, me dicen que me ven alegre, que bailo y brinco... Creo que los hijos notan cuando uno está bien.

¿Ya conocen a tu novia? Todavía no salimos juntos, no hay esa convivencia y no creo que la haya porque mis hijas ya están tan grandes que hacen sus cosas y ya les da flojera; en cuanto a Fernanda, aunque no necesito su autorización, ha aceptado bien la relación, somos tan amigos que bromeamos y platicamos de todo, y en mi casa, mi mamá (Norma Herrera) ya comió con Mara y se le hizo una gran mujer, me dijo: “¡Qué buena niña!, está educada a la antigüita” (risas).



