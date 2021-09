¡Se metió con La Juez de Hierro!... Lola Cortés habla de traición de ex conductor de TV Azteca

Antes de 'Venga la alegría', existía un programa matutino llamado 'Cada mañana', y ahí conocimos al presentador Paco Lalas, quien se convirtió en el mejor amigo y socio de Lola Cortés.

Hasta que ya no lo fue. 'La juez de hierro' de 'Las estrellas bailan en Hoy', recientemente habló con la prensa sobre la traición de quien fuera su más cercano colaborador, con quien fundó el espacio Teatro en corto.

"Lo puse antes que a mi familia. Él era parte de la familia, lo fue, le di todo y más... y Él se quedó con todo, ese fue mi error", dijo con decepción

"No tengo nada que decir. El día que tenga que decir, lo diré. Por el momento, le deseo a la gente lo que se merece. Lo puse antes que a mi familia, todos me dijeron que esto iba a ocurrir, y yo lo antepuse, pero jamás lo pensé, porque no crees que las personas sean así".



Esta situación provocó que Lola Cortés se viera en apuros económicos, al grado de pensar en solicitar trabajo de limpieza de una panadería, pues se quedó sin ahorros.

Por su parte, Paco Lalas dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante: "No le debo nada a nadie. Se firmó un acuerdo de confidencialidad, y no puedo decir nada. Pero sí puedo pasarles los teléfonos de los abogados".

"Cuando uno no debe nada, nada teme", insistió Paco Lalas, quien sobre su amistad con Lola Cortés dijo: "En la vida no me he peleado con nadie, ya no sé si la gente se ha peleado conmigo".

