"Se metía coca": Chiquis destapa adicciones de su ex Lorenzo Méndez

“Bebía y se metía coca", reveló Chiquis Rivera sobre los problemas de adicciones de Lorenzo Méndez que derivaron en el término de su matrimonio, según lo que relata en su libro 'Invencible'.

Debido a los problemas de alcoholismo y drogadicción, Chiquis decidió que debía poner un límite... "Ahí es donde me puse firme y decidí dejar de invertir en su carrera porque era casi como invertir en su adicción".

En declaraciones para Univision, Chiquis resaltó que con la publicación de su nuevo libro busca ayudar al público: "Escribí ‘Invencible’ para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica”.

"Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar".

Y es que busca que a través de sus errores, las mujeres aprendan algo. Es por eso que confesó que algo no marchaba bien en su relación con Lorenzo, a quien acusa de violentarla: "Algo pasó antes de casarnos que dije: ‘Tengo que parar esto’, pero no lo paré porque ya invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casáramos. Yo sí estaba triste, pero dije: ‘me voy a divertir’".

“Eso, (las adicciones) causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”.

