Se le van encima a Lola Cortés tras tachar de hipócritas a actrices de 'Mentiras'

Lola Cortés soltó una bomba al hablar en una entrevista con ADN 40 sobre sus ex compañeras de 'Mentiras', quienes se presentaron en 'La Academia' para promover el concepto de 'Mentiras, el concierto'.

La actriz se sorprendió que sus colegas la saludaran con emoción cuando, según ella, han hablado mal a sus espaldas.

"Yo sé lo que ustedes han hablado de mí, no puedo creer que ustedes me estén saludando. ¿De verdad piensan que no sé lo que decían de mí a mis espaldas? Además yo tuve que defenderlas y volver a trabajar con ellas. Que me saluden de 'amiga, qué gusto verte'... No eres mi amiga, una de ellas en su vida ha sido mi amiga ni lo será, ni la soporto".

Pero Paola Gómez y Georgina Levin salieron a defenderse en redes sociales y aseguraron que Lola mintió.

“No entiendo por qué dijiste esa mentir @lolacortesreal jamás he hablado mal a tus espaldas, te saludé con mucha emoción por el cariño que te tengo y por la cantidad de años que trabajamos juntas, yo creí que el cariño era mutuo ya me di cuenta que no”, escribió una de ellas.

Maca Carriedo, novia de Paola Gómez, una de las actrices involucradas, también soltó comentarios contra Lola:

Adela Micha, al comentar lo ocurrido con Paco de Miguel y el desplante de Lola, también la criticó:

"Eso es mala educación, eso no es ser juez ni mucho menos, ya se creyó que es juez de todo".

La peor crítica contra Lola.

Lo peor vino cuando el autor de 'Mentiras', José Manuel López Velarde, se convirtió en el peor crítico de Lola Cortés y la fulminó, además de apoyar a las actrices involucradas.

Lola Cortés me fascinaba en el primer musical que vi, Que Plantón. Después no tanto y después sin mi aprobación entró a Mentiras, era amable, pero imposible de dirigir y estuvo mucho más tiempo del que debía, ya no podía cantar y a mí me parecía que solo se le estaba exponiendo.

Es una pena que ante la decadencia de su talento, ahora viva de exponerse. Yo no iba a decir nada porque en general tengo la filosofía de no alimentar al bully y ella ya más que “la reina de los musicales”, es la reina de los bullyes, la caricatura que se inventó se la tragó.

Pero tengo que aclarar que sé la calidad de personas y compañeras que son

@georginalevin @paolagomezmx y @palomacordero. Lola Cortés miente al decir que se comportaron mal con ella. En cuanto a la calidad artística busquen en YouTube o vayan al Total Play, esa canta por sí misma.