Se le van a la yugular a Roberto Palazuelos por advertir "ajuste de cuentas" contra adversarios

Debido a que Roberto Palazuelos busca ser gobernador de Quintana Roo, los reflectores están sobre él más fuertes que nunca, y esta semana enfrentó acusaciones por los actos en sus hoteles.

Una mujer que asegura haber sido empleada del Diamante Negro publicó un video para exhibir que el actor enfurece cuando alguno de sus empleados come algún alimento que dejan los clientes. Además dijo que Palazuelos dio órdenes de reciclar las sobras de los clientes.

"Roberto Palazuelos dijo que se elevan los gastos, 'sabes que eso lo tienes que reciclar', y se lo puedo decir en su casa porque él lo sabe. (Roberto) recicla todo, el tomate, el limón, la mayonesa, todo lo que deja el cliente, lo recicla".

Así que Roberto Palazuelos respondió y dijo que se trata de una guerra sucia en su contra para manchar su candidatura.

Sin embargo, admitió que la mujer sí trabajó en uno de sus hoteles, y que incluso lo demandó, pero no procedió porque él no la contrató:

“Todo eso es gente que le pagan, que es pura guerra sucia. Esta señora es una señora que hace como ocho años me demandó laboralmente y el juicio nunca le prosperó porque yo nunca fui su patrón, su patrón era una compañía. Quedó muy herida. Y ahora se presta a estar diciendo cosas y demás".

En 'De primera mano', aseguró: "A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, no crean que no estoy apuntando. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del ejecutivo, que ajustemos cuentas".

Sin embargo, la amenaza de "ajustar cuentas" fue duramente criticada, hasta por la Senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.

