¡Se le juntan las broncas a Rosie Rivera! Surgen más secretos del avionazo de Jenni que Chiquis ¡no sabe!

Aunque la generosidad de Jenni Rivera era inmensa y siempre ponía de su bolsa para que su gente no sufriera cosas que no tenía que padecer, hoy se confirma que todas esas buenas acciones se quedaron en su recuerdo, y que la empatía tampoco se hereda.

Cuando falleció Jenni murieron con ella seis personas más, cada una con una historia distinta llena de dolor y necesidad, desde hacer viajes a una zona inaccesible y pagar un sepelio de urgencia, hasta compensar una pérdida irreparable que, además, deja sin cimientos una casa llena de deudas impagables.

TVyNovelas habló con uno de los deudos de aquel accidente (que solicitó no mencionar su nombre), y nos estremeció escuchar lo que al día de hoy, entre los dimes y diretes de la familia Rivera, tiene qué decir.

Han pasado nueve años y la familia Rivera se reestructura con lo que dejó Jenni. ¿Tiene alguna opinión? No, no me interesa, lo único que puedo decir es que me alegra que Rosie ya no esté a cargo de nada porque es una mala persona, una ladrona que se lleva a la boca un pan muy amargo.

Evidentemente no tiene una buena relación con los Rivera... Mi familiar trabajaba para Jenni, pero sin ella, todo fue un cochinero. No los odio, pero de verdad me duele ver su cara en televisión, ellos nunca se portaron a la altura.

¿Podría detallarnos su sentir? Todavía me duele hablarlo, pero luego del accidente, todos estábamos dolidos; el dolor carcome cuando uno no tiene nada, nosotros no tenemos medios encima de nosotros, ni dinero ni empresas ni redes sociales donde nos paguen por decir algo o inventar chismes. Nosotros seguimos batallando para vivir, emocional y económicamente; es difícil explicarle lo que siento, la familia Rivera ni siquiera nos dio la cara. Nunca recibimos un centavo.

Entiendo que demandaron a la aerolínea debido al accidente... Sí, pero no llegamos a nada; nos unimos todos los familiares de los muertos, pero no pasó nada, se declararon en bancarrota y no nos dieron un centavo partido por la mitad, ni ellos ni la familia Rivera. Ellos ni siquiera tuvieron la atención de preguntarnos qué nos hacía falta. Jenni nunca nos hubiera hecho eso.

¿Cuánto dinero les pidieron a los Rivera? Nada, nunca fijamos una cantidad, no nos dieron una despensa para comer ni un pasaje ni palabras de aliento; entiendo que vivieran su dolor tal cual, como nosotros, pero nuestra pérdida estaba relacionada con Jenni, ella era su jefa y la familia tenía que responder mejor de lo que hizo. Ninguna persona de la familia Rivera nunca nos dio siquiera una liquidación porque nuestros familiares trabajaron durante mucho tiempo con ella (Jenni Rivera).

¿A quién buscaron de la familia Rivera? A Rosie, que es una bruja; ella se siente la artista, ni siquiera nos tomaba la llamada, y un día que nos vio, su barbilla parecía levantarse sola para malmirarnos. Es una desgraciada, me da mucho gusto que no la bajen de ratera, ojalá vuelva a engordar. Dicen que no es una persona fácil... Ella es el diablo; con todos los que yo he hablado, nadie dice ninguna cosa buena de ella.

¿Los de la aerolínea ya no dijeron nada? Nada, nos quedamos en que estaban en bancarrota y por eso no nos pagaron; el dueño se dio a la fuga, y al estar en quiebra la empresa, pues ni para atrás ni para adelante.

Con la familia Rivera, ¿cuál era la situación? Pues nunca nos atendieron; a pesar de que no hay dinero para sustituir una vida, ellos nunca tuvieron la atención de responder los mensajes, todos les llamábamos, les escribíamos, y nada, nunca hubo manera. Rosie nunca quiso hablar bien con nosotros, pero de verdad espero que algún día la alcance el karma y engorde, porque no le duele nada más que eso.

Entendemos su sentir... Yo tengo un hijo, no tiene idea cómo pasé estas fechas; ya son nueve años, hemos aprendido a vivir así, pero no quiero hablar de los Rivera, son ratas peleándose un costal, Rosie ya lo está pagando, todo el mundo sabe quién es, con eso me doy por bien pagado, porque nuestra gente ya está en el cielo y ve lo que esta mujer está haciendo.

LAS PÉRDIDAS El 9 de diciembre del año 2012, estas fueron las personas que iban con Jenni en el avión que se estrelló. Todos murieron.

