Se le cae diente a conductor en pleno programa, como le pasó a Fabiruchis

Uno de los momentos más recordados de Favián Lavalle fue el día en el que perdió un diente en pleno programa de Hoy, hecho del que hasta él mismo se ríe. La situación se repitió en pleno 2022, pero en Telemundo.

Para empezar, hay que recordar que Fabiruchis, como se le dice de cariño, tenía una sección de 'Bombazos', donde daba notas exclusivas de los espectáculos. Pero la nota la dio él porque su diente salió volando y su compañero de entonces, Alfredo Adame, se burló en su cara:



Algo similar ocurrió esta semana en el programa 'En Casa Telemundo', donde Carlos Adyan terminó con un diente de fuera y trató de disimularlo ante la cámara.

"Me han pasado cosas fuertes al aire pero lo de hoy fue extraordinario", escribió en Instagram.

"Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora. En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó", describió.

"Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y mi querido @beauchampdental_ me atendió de emergencia. No lo iba a contar pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal mejor les digo yo".

