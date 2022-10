Se filtran FOTOS de Sebastián Ligarde con su esposo, al que 'ocultó' durante años

Desde que dio a conocer hace una década, en TVyNovelas, que su orientación sexual es homosexual, Sebastián Ligarde no se ha mostrado con su pareja e incluso nos confesó que tenía temor de hacerlo. Sin embargo, ya existen fotografías de la feliz pareja que ha estado junta en las buenas y en las malas.

De hecho, la pareja ha enfrentado difíciles momentos desde hace unos meses, pues a Sebastián Ligarde le detectaron dos tumores en el colon tras un chequeo de rutina, sin ningún síntoma. Uno le fue extirpado con una colonoscopía, y el otro, que es benigno, intentarán retirarlo de igual forma o de lo contrario deberá entrar a quirófano.

Al lado del famoso actor de telenovelas de 68 años ha estado su amor, Jorge López Lira, con quien se casó hace casi una década. La pareja se conoció afuera del edificio en que vivía el famoso y han estado juntos por tres décadas.

Juntos vivieron la pandemia, en la que Ligarde se contagio de COVID dos veces. "Ya tengo mis tres vacunas. La segunda vez que me dio la enfermedad fue como una gripa, así, muy leve… Pero, ¡el pos-COVID… uffff! ¡Terrible! Más de seis meses, quizás ocho, sudoraciones, fatiga, cansancio, temperaturas… ¡No trabajé en todo ese tiempo! ¡No podía! Te juro, taquicardias, sudoraciones, me la pasaba dormido, y con los medicamentos, no sabía si estaba despierto o dormido", nos dijo hace unos meses.

En aquella entrevista exclusiva, nos contó: "Menos mal que arreglé y adelanté mi jubilación para estar protegido y dejar protegido a Jorge, mi marido, porque fueron seis meses de inactividad y, como sabes, Barack Obama modificó esas leyes para poder darle derechos a las parejas homosexuales, que antes estábamos indefensos”.

Sebastián Ligarde abrió brecha y ha sido testigo de cómo han cambiado los tiempos para las parejas homosexuales. Sin embargo, él siempre fue muy discreto respecto a su relación con Jorge: "Me alegra mucho ver a chavas que van de la mano en el parque, ver a dos chavos que se dan un beso sin que nadie se ofenda. Yo no lo hago con mi pareja porque no quisiera ser violentado o agredido, pero respeto a quienes lo hacen y, bueno, en un mundo tan convulsionado, con la pandemia, la guerra, ¿qué te digo? Ver esta empatía por las diferencias me pone bien".

Antes de declararse gay, Sebastián Ligarde le decía a todos que Jorge era su hermano menor, al ser 7 años más joven. Él es abogado, y juntos tienen una escuela de actuación en Miami.

