Se desata argüende entre Patricio Borguetti y Memo Schutz: "Eres un pelmazo"

Patricio Borguetti fue uno de los millones de argentinos que no cabían de la emoción por el triunfo de su selección en el Mundial de Qatar 2022, por lo que decidió defenderlos a capa y espada contra quien fuera.

En redes sociales se pudo ver cómo el presentador de 'Venga la alegría' celebraba a sus compatriotas en pleno partido final contra Francia.

Memo criticó las acciones de algunos jugadores argentinos, para quienes pidió "CLASE Y DEPORTIVISMO".

Pato Borghetti exploto: "Ya quisieras tener una …. Te la pasas generando odio hacia los argentinos… la verdad me cuesta creerlo…. Porque no pones esta foto también pelotudo???".

Guillermo Schutz respondió: "¿Odio hacia los argentinos?

Mi Pato la pasión te ciega.

Los que actúan inapropiadamente son señalados sin importar color, nacionalidad, religión, etc.

¿Lo que hizo el Dibu es correcto?

¿El burlarte del rival es algo que le quieres enseñar a tus hijos? "

Así que Borguetti, esposo de Odalys Ramírez, refutó: "En tu vida jugaste al fútbol , claramente, no lo puedes entender. Todo lo que subes son críticas hacia los Argentinos, en vez de ponderar el tremendo logro para Latinoamérica. Se supone que eres periodista. Estás contando la historia mal. O eres pésimo, o traes odio!!! LTA".

Uno es compañero de trabajo de Odalys Ramírez y el otro es su esposo.

Ambos siguieron, cuando Schutz insistió: "Tú pasión te ciega y claramente lees solamente lo que quieres leer. Estás a la defensiva y solo hay que echarle un vistazo a tus últimos 10 tweets para saber quién está mal. Pero ahí lo dejo porque tus argumentos ya son muy bajos para un comunicador de tu nivel.

Borghetti no se dejó: "jajaa a la defensiva?? Yo estoy celebrando ! Eres un pelmazo ,me felicitas por privado y luego buscas cualquier tontería para tirar mierda a los Argentinos, cuando la nota es que Argentina es campeón del mundo aunque te arda!! Andá a cubrir el básquet que acá no la armas!!!".

