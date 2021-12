Se cumplen 2 meses de la muerte de Octavio Ocaña y así lo recuerdan

Este 29 de diciembre se cumplen 2 meses de la trágica muerte de Octavio Ocaña, el inolvidable Benito Rivers de la serie Vecinos, que murió de un disparo en la cabeza; la policía dijo que él mismo se lo dio, pero su padre insiste en que alguien lo mató.

Mientras sigue la investigación de la familia, que con ayuda de pruebas periciales ya indicaron que el actor nunca detonó un arma previo a su muerte, la familia solo lo puede recordar.

Su hermana Bertha fue quien compartió un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram, donde se expresó de su famoso hermano:

"Mi rey hoy a 2 meses de tu partida sabes que contigo también murió una parte de mi ser mi hermanito el más alegre, el más guapo, el más chingón ojalá existiera una medicina para el alma pero hoy la mejor medicina es ver nuestras fotos y recordar cada momento vivido a tu lado por qué no puedo ser más afortunada ni vivir más orgullosa del hermano que tuve, es un privilegio llevar la misma sangre y ser tu carnala como me decías seguro llegaste al cielo a cantar tu música de banda, a bailar y a celebrar la vida eterna...

Así como celebrabas la vida terrenal, me cuesta muchísimo trabajo escribir todo esto y recordarte así sin que los ojos se llenen de lágrimas y con el dolor de tu partida al mil, ojalá que la vida nos alcance para entender por qué tuviste que adelantarte y que este dolor se esconda en algún rincón del corazón y ahí se quede por qué nunca se va a ir lo tenemos muy claro, te amamos y te recordamos cada segundo de nuestra vida".

Por su parte, Nerea Godínez, la prometida de Octavio con la que planeaba casarse, escribió en su cuenta de Instagram que lo amará de por vida.

"Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no se si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mi … en todos … tu deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me toco venir a verte de la peor forma, pero por ti iría hasta el otro lado del mundo de ser necesario y lo sabes, no hay día que no me ahogue en llanto preguntándome por qué a ti? .. por qué a nosotros? … nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños … y quisiera cumplirlos por ti, pero cómo? Con qué ganas?

Nunca saldrás de mi corazón … eres y serás irreemplazable en este mundo mi rey. TE AMO POR TODA LA VIDA".