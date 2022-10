¿Se aprovechó ($) con alevosía de Fernando del Solar? Acusan a su viuda

Después de que Ingrid Coronado confirmó que se llevó tremenda sorpresita al saber que el testamento de Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos, el público ha opinado al respecto y surgió una teoría que culpa a Ana Ferro.

Una usuaria de Twitter que se hace llamar "La Chamana", y cuya cuenta es @Klauxideracina, reflexionó sobre algunos detalles sobre el argentino, y recordó que él era seguidor de René Mel, un francés naturalizado mexicano conferencista y filántropo, famoso por impartir conferencias relativos a vivir en paz a partir de la sanación y una convivencia armónica con las personas y la naturaleza.

Esto es lo que escribió, y que involucra a Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, quien habría sido manipulado hasta dejarlo sin nada:

"Estoy leyendo sobre la noticia chismosa de que Fernando del Solar no dejó absolutamente nada los hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Y me estoy enterando que la ex de Fernando es profesora de yoga. Y dirían en Vallarta: " Y un derrepente" todo hizo clic. Desarrollo la idea...

Todos saben que Fernando del Solar era seguidor de René Mei. Pues resulta y resalta que por más buenos que se hagan pasar todos ellos, es un grupo coercitivo. En alguna entrevista con Ingrid, ella cuenta que Fernando del Solar había "decidido" dejar todo tratamiento médico y buscaría "tratamientos alternativos" ya que había escuchado de personas que habían "sanado". Quiero dejar en claro que toda persona es libre de juntarse y creer lo que se les hinche en gana; lo que no es correcto es abusar de las vulnerabilidades de esas personas

Para sacarles dinero, explotarlas laboral y hasta sexualmente, dejarlos sin nada a nombre "la causa", manipularlos a tal grado de dejar nulo pensamiento crítico. Eso debería y tendría que ser castigado ante la ley. Pero bueno, prosigo...

También leí que su ex es "maestra de yoga" (nada en contra de las y los maestros de yoga) pero en este caso podría asegurar que estaba dentro del grupo de René Mei. Toda la familia de Fernando tenía vínculo con ese grupo.

Lo curioso no es porque a los hijos con Ingrid no les dejó nada. Lo que me causó el clic es el modo de operar de los grupos de coerción. Este es un claro ejemplo de ello, cuenta con varias banderas rojas y probablemente están arrastrando a una persona que no fue parte de su "grupo". Por "no apoyarlo" en su búsqueda de curarse alternativamente, por creer que tratamientos médicos también habrían sido buenos para él. Y este tipo de comportamientos se dan cuando no eres parte del clan. El nivel de coercion de la víctima es tanto, que su pensamiento es irracional, que la manipulación es muy sencilla.

Y aquí en vez de "atacar" a Ingrid Coronado, lo ideal sería cuestionarnos si estos "grupos de sanación alternativo" están para ayudar o quitar su dinero Jajajaja chale, es que de verdad las víctimas que tienen familiares o amigos en este tipo de grupos, son fuerte atacados, debido a que los líderes son personas narcisistas/psicópatas que tienen como fin desprestigiar a toda persona que grite a los 4 vientos la verdad y realidad".

Los comentarios no se dejaron esperar, pues abre la puerta a dudas. Sobre todo porque Ingrid Coronado también confirmó que 15 días después de la muerte de Fernando, Ana Ferro vació el departamento donde vivía con él, y que pertenece a un fideicomiso, por lo que ella ocupa el inmueble "de forma ilegal", según dijo la presentadora.

Sigue el chisme:

Famosos apoyan a Pablo Lyle, pero desatan críticas

Angelina Jolie se habría divorciado de Brad Pitt por maltratar a sus hijos

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos