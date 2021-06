Se acerca el juicio para Larry Ramos, pronto se sabrá si va a la cárcel

Texto: HUGO MALDONADO



Larry Ramos tiene sus días contados. El pasado 2 de junio tuvo una audiencia virtual con el juez que lleva su caso en la Corte Federal de Miami, en la que se declaró “no culpable” del delito de fraude electrónico, el cual ascendería a 22 MDD y con el que engañó a más de 200 víctimas, entre ellas, Alejandra Guzmán.

En entrevista con TVyNovelas, Guillermo Carvajal, quien es uno de los afectados y quien fuera representante de la Guzmán, nos cuenta que la cantante podría ser llamada a declarar en la Corte. Además, nos revela si Ninel Conde le prestó dinero a su esposo para pagar los honorarios de su abogado.

Larry Ramos se declaró “no culpable” del fraude millonario del que fuiste víctima…

“Él podrá decir lo que guste y se siente no culpable, pero la fiscalía no va a presentar cargos federales a una persona si no están convencidos de que sea culpable; a la fiscalía no le gusta perder, y cuando ellos presentan cargos, es porque ya vieron que esto se va a ganar.

¿Cuándo será el juicio?

“El día 16 de éste le van a presentar las pruebas, y el 21 (de junio) es el juicio, ahí vamos a ver si es necesario que estemos ahí o si pide mover la fecha.

¿Alejandra Guzmán podría ser llamada a declarar?

“Claro, a ella la pueden requerir para que vaya. ¿Sabes si Ninel Conde le prestó dinero a Larry para pagar a su abogado? Larry no tenía cómo demostrar dinero lícito para pagarle a los abogados, y seguramente alguien le prestó, no sé quién, pero alguien le prestó.

¿Qué opinas de que Ninel se deslindó de él diciendo que no están casados legalmente?

“Sale peor, porque si tú estás casado legalmente, no estás obligado a conocer las actividades que haga tu marido legalmente, hay una disculpa, pero si no estás casado y estás metido en todo esto, es porque sabes, así lo interpreta la ley.