¡Se acabó! José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp terminaron

En agosto de 2021, José Manuel Figueroa confirmó su romance con la conductora venezolana Marie Claire Harp, dejando atrás la polémica que en ese momento lo envolvía, pues se habían filtrado videos en los que se le veía discutiendo con su anterior pareja, Farina Chaparro, quien lo acusó de haberla agredido. Harp le dio la vuelta a todo eso y decidió darse una oportunidad con el hijo de Joan Sebastian, quien siempre fue un caballero con ella.

YA HASTA HABÍAN HABLADO DE HIJOS

Todo iba de maravilla en su relación, en enero de 2021 la conductora de Bandamax compartió con TVyNovelas que incluso ya habían hablado de matrimonio y que tenían muchos planes a futuro. “Lo hemos platicado muchísimo, es una conversación que tenemos a diario, entonces hay que esperar que el hombre se decida y afloje la roca. Ya voy para 30 años, tengo 28, y siempre visualicé casarme a esta edad porque quiero formar una familia joven, sin tener que esperar tanto”, nos dijo en ese momento.

Por su parte, José Manuel declaró que ella era el amor de su vida, que deseaba llegar al altar a su lado y formar una familia. “Creo que sí, ya es el momento perfecto para celebrar el amor con un hijo, pero antes de tener un hijo me encantaría casarme”, expresó cuando fue invitado al programa de YouTube Pinky Promise, de Karla Díaz.

MARIE CLAIRE ROMPIÓ EL SILENCIO

Sin embargo, durante su noviazgo hubo chismes de todo tipo; se especuló en varias ocasiones que la pareja había terminado por supuestas infidelidades del cantante, las cuales desmintió oportunamente, y aunque parecía que habían logrado vencer las dificultades en su relación, no fue así. Durante el programa Buenas Banda, de Bandamax, la conductora dejó ver que hay un rompimiento sentimental con el intérprete, que la crisis amorosa no tiene solución, y que es un proceso complejo. Aunque le costó trabajo decir cómo se encontraba en estos momentos con el cantante y quiso evadir el cuestionamiento con estas palabras: “Digamos que en estos momentos estamos complicados”, al final dijo la verdad.

La relación entre José Manuel y Marie Claire parecía haberse dado como un cuento de hadas, ella había logrado domar a uno de los solteros más cotizados del medio del espectáculo; de hecho, en su primer aniversario de novios, ella compartió con TVyNovelas que la palabra que resumía su relación era, precisamente, resiliencia: “Ha sido un año en el que nos hemos demostrado que en los peores momentos estamos juntos, y creo que esa debe ser la base de toda relación, porque no solamente es estar en lo bonito, en los buenos momentos, sino en las caídas. Este año también nos hemos dado cuenta de que tenemos una relación extremadamente fuerte que, a pesar de especulaciones, de trabas, de intenciones negativas de mucha gente que nos ha querido hacer daño, el amor siempre ha salido victorioso”.

En ese momento, la presentadora y ex reina de belleza también nos dijo que su amor había prevalecido gracias al carácter fuerte de los dos.

“Creo que él es una persona que hay que saber descifrar. Me he dado cuenta de que las peleas más absurdas suelen ocurrir cuando las dos personas están molestas, y aquí lo que ha funcionado es que cuando José Manuel está molesto, yo no puedo estarlo, y viceversa. Entonces conseguimos un balance, porque los dos tenemos una personalidad muy explosiva. Lo bueno es que llevamos una vida tan tranquila y tan en paz que no vemos esa otra cara de nosotros. Pero cuando sucede, como en todas las relaciones, tenemos un código que no nos permite estar peleados ambos al mismo tiempo”.

CONTRA VIENTO Y MAREA Pese a que hicieron todo para sacar su relación a flote y cumplir el sueño que tenían de formar una familia, los chismes los persiguieron. En julio pasado una revista publicó que la pareja había terminado y que ella se llevó todos los muebles del departamento donde vivían juntos, nota que José Manuel y Marie Claire desmintieron de inmediato. Hoy, la única realidad es que hace unos días terminaron, y que decidieron iniciar sus caminos por separado anteponiendo el respeto y el gran cariño que los mantuvieron juntos.

