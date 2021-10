Scarlet Ortiz estuvo a nada de morir por COVID-19 por negligencia médica

“No saben el miedo que sentí; miedo de no ver más a mi hija, a que me intubaran... ¡Fue un episodio terrible!”, nos confesó Scarlet Ortiz. La actriz y presentadora de origen venezolano permaneció nueve días en el hospital muy grave, tras dar positivo a COVID-19. Actualmente se recupera de las secuelas físicas y emocionales que le dejó la enfermedad.

¿Cuándo diste positivo a COVID-19? El 30 de julio amanecí muy mal. Ese mismo día por la tarde me hice la prueba y resultó positiva. Yul, mi esposo, primero salió negativo, y a los dos días también dio positivo.

¿Qué hicieron? Él no tuvo síntomas, sólo un día sintió como si tuviera una gripa leve y nada más, se dedicó a cuidarme. Yo empecé a automedicarme con antibióticos y remedios para la tos, pero cada día que pasaba me sentía peor, no había mejoría, al contrario.

¿Por qué no fuiste a un hospital? Me tardé mucho en tomar la decisión porque tenía pánico; había perdido a un familiar muy querido y sentía mucho miedo. Decidí entonces quedarme en casa con la esperanza de amanecer mejor, y así pasaron 10 días hasta que Yul de plano me vio muy grave y me dijo: “Scarlet, hay que ir a un hospital ¡ya!”. Sólo le pedí que me dejara bañarme; recuerdo que fue toda una proeza, desde enjabonarme, lavarme la cabeza... ¡todo! Me sentía muy cansada y mi respiración se iba acortando...

¿Qué pasó después? Primero me llevaron a un hospital y el doctor que me atendió me dijo que era normal lo que me pasaba, que me costara trabajo respirar, la fiebre y todo lo que sentía. Me pidió que me fuera a mi casa a ver la televisión y que me relajara, que estaba pasando por el pico de la enfermedad y que en dos días iba a estar bien. El cuerpo me dolía horrible de los escalofríos; daba cinco pasos y me tenía que parar para poder respirar. Me sentía tan mal que no le cuestioné nada.

¿Regresaste a tu casa? No; mi hermana me dijo que me veía muy mal y que me iba a llevar a otro hospital, y así fue. Afortunadamente, ahí me atendieron muy bien, me tomaron una placa en los pulmones, en el tórax y de inmediato me pusieron una mascarilla con oxígeno.

¿Cómo fueron esos días que estuviste hospitalizada? En los resultados de la placa salió que tenía neumonía bilateral a causa de la COVID-19. ¡No saben el miedo que sentí! Miedo de no ver más a mi hija, a que me intubaran... ¡Fue un episodio terrible! La COVID no sólo es algo físico, realmente hay un proceso mental fuerte involucrado. Sientes un miedo muy grande a lo que te está sucediendo... Yo sentí pánico. Estuve hospitalizada con mucho medicamento: anticoagulantes, antibióticos... Me pusieron plasma y la mascarilla de oxígeno todo el tiempo. Realmente fue una pesadilla, los días más horribles de mi vida.

Gracias a Dios, lograste salir adelante… Así es, pero si le hubiera hecho caso al primer doctor que me atendió, esa noche no la habría contado, porque realmente estaba mal, dejé de respirar por mí. ¡Imagínense si me hubiera ido a mi casa! Por eso es importante no quedarse con una sola opinión, más si te sientes mal, hay que buscar una segunda opinión.



