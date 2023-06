Scarlet Gruber, la intérprete de Gloria Trevi en su bioserie, nos cuenta su historia

“Soy actriz, bailarina y modelo. Mi nombre real es Scarlet Alexandra Fernández Cristancho.

Nací el 10 de febrero de 1989 en Caracas, Venezuela. Soy primera hija del matrimonio de Gabriel Fernández, exintegrante del grupo Chamos , y de la ex actriz Astrid Gruber”.

“Tengo una hermana: Stephanie. De pequeñas viajamos con mi mamá a donde ella tuviera trabajo; vivimos por temporadas en Colombia, Perú y Miami, en Estados Unidos. En ese tiempo, ella me dio la mayor muestra de amor incondicional, profesionalismo y fe. Ha sido y será siempre mi ejemplo a seguir”.

“Añoro las vacaciones de verano que pasaba con mi papá estudiando teatro. Hoy me emociona ver que se pone más joven y guapo cada vez que lo veo (risas). No me he planteado seguir la carrera de cantante, como él. Canto mientras me baño y soy feliz, ¡me siento Beyoncé! Me interesa entrenar mi voz, porque me encanta cantar”.

Omar Fierro es un referente paterno importante en mi vida".

“Omar Fierro fue novio de mi mamá, y a raíz de eso nació un vínculo muy especial entre nosotros que aún perdura, pese a que ellos dejaron de ser pareja hace tiempo. Él sigue siendo un referente paterno importante en mi vida; le agradezco por cuidarme, protegerme, guiarme y amarme incondicionalmente”.

“Desde pequeña supe que sería artista; crecí observando el trabajo de mis padres. A los tres años mi mamá me llevó a clases de ballet clásico en Miami; incluso me gradué como bailarina profesional, pero un par de lesiones en un tobillo me impidieron seguir. Como alternativa exploré el teatro en Venezuela y descubrí que eso era lo mío”.

2003. "Gracias a mi mamá estudié ballet clásico".

“Estudié Psicología en Miami dos años, pero ejercerla no fue mi vocación. Debuté en las telenovelas en 2010 y trabajé como modelo en comerciales y videos musicales. He pasado más años de mi vida en Estados Unidos; de haber crecido en Venezuela, habría concursado para reina de belleza ”.

2009. "Comencé trabajando como modelo en comerciales".

“A la fecha mantengo una relación cercana con Omar Fierro y sus hijos, a quienes trato como hermanos. Trabajar en las telenovelas mexicanas me ha hecho enamorarme de este país; amo su cultura, caminar por sus calles y probar su comida... ¡Soy fan de los tacos al pastor!”.

2016. "Tengo una buena relación con Omar Fierro y sus hijos".

“Mi hermana vive en Miami, trabaja en la rama médica y ama los deportes extremos. Mi mamá es mi crítica constructiva, y como profesional me aconseja; mi papá es el porrista, me ve divina, según él, siempre lo hago bien . Me han dado las herramientas para ser la actriz que soy”.

2022. "Mi mamá, hermana y yo formamos el mejor equipo".

“Desde hace tiempo tengo una relación con Christopher Esqueda. Además de formar una familia y tener hijos, deseo fundar una casa hogar para ayudar a niños abandonados y darles educación para que puedan superarse. Enfocaré mi energía para cumplir ese sueño tan pronto termine de grabar la bioserie de Gloria Trevi”.