Saúl 'El Jaguar' habla de lo que le gusta de una mujer: "La lencería sexy me prende mucho"

¿Quién diría que ese joven soñador que trabajaba en un puesto de tacos al sur de la Ciudad de México, años más tarde se convertiría en una de las figuras más importantes de la música regional mexicana? Y es que Saúl “El Jaguar” Alarcón siempre tuvo claro que su sueño era pisar los escenarios más importantes y que su música sonara en todas las emisoras de radio del país. El intérprete de Número equivocado hoy te va a dejar con la boca abierta, pues nos hizo varias confesiones al responder estas preguntas incómodas.

¿De qué te arrepientes en la vida? No me arrepiento de nada, porque he aprendido de mis errores. Me siento una persona muy bendecida en la vida, pues soy el menor de 13 hermanos. He logrado todo lo que he querido, y si volviera a nacer, quiero ser el mismo.

¿Lloraste por amor? Sí, creo que todos los hombres en algún momento llegamos a ser vulnerables y hemos llorado por amor; yo no sé cuántas veces lo he hecho, soy una persona muy sentimental, incluso cuando mi madre me da la bendición se me salen las lágrimas (risas).

¿Qué es lo más loco que has hecho en la cama? Varias cosas, por ejemplo ponerme crema chantilly en el cuerpo. También yo mismo he ido a la sex shops a comprar lencería sexy para mi pareja; me da un poco de pena que me reconozcan, lo bueno es que nunca ha sucedido (risas). Pero también soy romántico, me encanta decorar el jacuzzi con pétalos de rosas, velas, una copa de vino... Se podría decir que soy bastante erótico en ese sentido.

¿Qué famosa te gusta? Hay muchas famosas guapísimas, pero me encanta Sofía Vergara. Siempre fue mi amor platónico desde que estaba en secundaria, de hecho, tenía un póster de ella en la puerta de mi cuarto en short de mezclilla y una blusa corta (risas).

¿Cuál ha sido tu peor experiencia sexual? En una ocasión conocí a una mujer guapísima, no era mexicana, acabé de cantar y ella me invitó a quedarme en su cuarto. Yo cantaba en una agrupación local en mi estado natal, Chihuahua, pasó lo que tenía que pasar, y al despertar, ya no estaba, jamás volví a saber de ella.

¿Te han despreciado alguna vez? Sí, sí me han despreciado en un par de ocasiones. Una de la que más recuerdo fue mi primera novia, quedábamos en salir y me dejaba esperando más de una hora afuera de su casa, y en ocasiones nunca salía (risas).

¿Qué borrachera se te ha salido de las manos? En mi primera borrachera tenía como 15 años, tomé mucho y vomité al grado que me tuvieron que dar un regaderazo con una manguera. Con el paso del tiempo aprendes, y sí he vuelto a malacopear, pero no como esa primera vez.

¿Qué famoso te cae mal? Owen Wilson, porque en una ocasión me lo encontré en el aeropuerto y le pedí una foto, me dijo groseramente que no, y me dio mucha pena, no por la foto, sino porque todos los de mi banda se dieron cuenta y me quedó una excelente lección: siempre que me piden una foto la doy con todo el gusto del mundo porque no me gustaría que sintieran lo que sentí ese día.

¿Te han ofrecido dinero a cambio de sexo? En una ocasión una señora me dijo que me daba cierta cantidad de dinero si me acostaba con ella; obvio no accedí, a mí no me gusta pagar por tener sexo ni que me paguen por tenerlo.

¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta? Me gusta mi barba, siempre me gusta tenerla bien arreglada. Me sentiría extraño si me la quito. Me gustan también mis 1.83 metros de estatura, sólo que no sé qué pasa cuando salgo en la televisión, porque la gente que me conoce en persona me dice que me imaginaba más chaparrito.

¿Qué es lo que más te prende de una mujer? Muchas cosas; para empezar que esté nalgona, que sea muy femenina, que huela rico... La lencería sexy me prende mucho, se me hace muy excitante, sería feliz con un color distinto de lencería cada día de la semana (risas).

¿Alguien de tu mismo sexo te ha hecho propuestas indecorosas? Sí, varias veces; de hecho, tengo muchos seguidores de la comunidad LGBT, y aunque me han hecho propuestas respetuosamente, no accedo, lo tomo de la mejor manera.

¿Las prefieres mayores o menores? ¡Mayores! De una u otra manera, siempre me han llamado la atención las mujeres mayores, y no solamente por la cuestión sexual y física, sino por la madurez y la inteligencia con la que manejan las diferentes situaciones de la vida.

¿Qué es lo que te hace feliz? Hacer lo que más me gusta y me apasiona, que es cantar para mi público y mis seguidores, pero principalmente mi familia, conformada por mi pareja y mis hijos.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!