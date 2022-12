Sasha reclama a Yordi por la entrevista a Luis de Llano: "No pensaste en mí, pensaste en raiting"

En marzo de este año, Sasha Sökol decidió denunciar pública y legalmente a Luis de Llano por presunto abuso sexual.

Luis de Llano decidió que la única entrevista para hablar sobre esta denuncia la haría en el programa de YouTube de Yordi Rosado, en la cual aseguró que su relación con Sasha "solo fue de seis meses" y que "no sé sio ella se enamoró pero yo sí me enamoré".

Yordi Rosado, ante la confesión de Luis de Llano, se limitó a hacer exclamaciones de sorpresa. Esta semana aseguró que le había "faltado experiencia" y que la entrevista debió realizarla con más seriedad por el tema.

Sasha Sökol, sin embargo, ha decidido hablar sobre el tema y a través de un mensaje en Twitter le explicó a Yordi lo que significó esa entrevista.

"Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas", escribió Sasha.

Sasha acusó por la vía civil a Luis de Llano y lo denunció por haber abusado de ella desde que tenía 14 años.

En su mensaje de Twitter, la cantante agregó:

"Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste".

