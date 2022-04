Sasha no fue la única menor: Alejandra Ávalos confirma caso de su prima con Luis de Llano

Al hablar sobre el caso de Luis de Llano con Sasha Sökol, Alejandra Ávalos intentó defender a su primo político, pero terminó por confirmar que el productor inició una relación con su prima cuando ella era menor de edad.

A un mes de que Sasha Sökol habló públicamente sobre el presunto abuso del que fue víctima por Luis de Llano desde que ella tenía 14 años, el creativo negó haber cometido algún delito, pero ella refutó sus declaraciones, afirmó que sí tiene pruebas y lo alertó que lo verá en los tribunales.

Así que al hablar del caso, Alejandra Ávalos comenzó por recordar que ella trabajó mucho tiempo con el productor; incluso reveló que De Llano es parte de su familia, pues él se casó con una prima hermana suya. "Fui muy favorecida en mi carrera artística por el señor Luis de Llano. Trabajé muchísimo en los proyectos con él", dijo la actriz en entrevista con Gaby Bazán.

"Luis de Llano es mi familia, se casó con una prima hermana mía. Sasha es una gran amiga con la que estuve en el último Big Brother VIP; comulgué con ella en muchas situaciones de hermandad. Conocí a Sasha desde niña, ella acompañaba a Luis a casi todas las cosas que realizaba como productor, yo hice coros para Timbiriche, para el disco de ella".

"Desde niña, tendría 16 años cuando conozco a Luis de Llano, yo vi muy de cerca muchas cosas. Al final de la vida, Luis se casa con una prima mía y ahora es para mí muy difícil determinar qué estaba bien o qué estaba mal porque en su momento todos los adultos aceptaron esas relaciones de Luis con menores, esa es una realidad", admitió Ávalos.

Y terminó por confirmar que su prima, al igual que Sasha, también era menor de edad al iniciar una relación con Luis: "De alguna manera, ella también conoció a Luis cuando tenía 14 años o menos. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres. Entonces si los padres, en algún momento, te dan un consentimiento y tú como adolescente te empecinas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada qué juzgar. Así es la historia y la realidad de todos, porque en aquel entonces yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad los menores... era un delito".

Al hablar de cómo ha cambiado la situación en México, recordó casos de otras famosas: "O sea, yo me acuerdo que en esas épocas no existía eso. Si andaba Luis Miguel con una Lucía Méndez no era mal visto, nadie hablaba de que era una pederasta la señora, o que se merecía la cárcel. Erika Buenfil andaba con el señor Víctor Hugo O'Farril y Erika era menor de edad. Salma empezó una relación con el señor Víctor Hugo O'Farril, y lo mismo, era menor de edad".

Alejandra cuestionó: "Yo quiero saber en qué momento todo esto cambió, porque la estructura de todos, mental, moral, cambió al respecto de cómo se fueron haciendo las leyes. Pero en su momento todos sabíamos perfectamente quién andaba con quién".