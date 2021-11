Sara Sosa se cansó de mantener a su marido, lo maltrata y ¡ya se quiere separar!

La hija menor de José José, fruto del matrimonio del cantante con Sarita Salazar, se casó en 2014 con Yimmy Ortiz; ella tenía 18 años y él 24. En ese momento se creía que Sarita Sosa estaba embarazada, pues ese día, en el lobby del casino donde se casaron, tuvieron que ajustarle el vestido de novia para mayor comodidad. La boda fue vendida por la familia de ella, y el dinero se ocupó para saldar las deudas generadas por la misma.

La joven pareja no tuvo un romance cómodo, pues no contaban con la aprobación de sus padres; tuvieron que escaparse de sus respectivas casas para irse a vivir juntos, sin lujos, sólo con el dinero que tenía ella y que le era proporcionado entonces por el Príncipe de la Canción.

SOBREPROTEGE A SU HIJO Durante los últimos días de vida de José José, Sarita preparó una serie de materiales audiovisuales y musicales, incluyendo videoclips y lo que podría formar parte de un documental. El cantante era el más contento de saber que su hija finalmente se dedicó a la música y la apoyó para montar un estudio de grabación equipado con lo mejor de la tecnología en producción musical. A la muerte del cantante se volvió una empresa formal y mucho más equipada: Majestic Studios Entertainment.

Yimmy y Sarita nunca han tenido un trabajo formal, por lo tanto, la pandemia hizo estragos en su casa, ya que el negocio musical ha estado parado y él no ha podido encontrar trabajo. Ante esta situación, los gastos corren cien por ciento por Sarita, y según nos cuentan, su suegra, la señora Amalia Gamarro, no pone las cosas fáciles, pues sobreprotege a su hijo de los supuestos malos tratos de su esposa, Sarita.

LO HA CORRIDO DE SU CASA AL MENOS 12 VECES Según nos cuenta un amigo de la familia, desde el nacimiento de Belén, hija de ambos, Sarita ha corrido a Yimmy de la casa más de una docena de veces, y ante el encierro por la pandemia, las cosas se volvieron más difíciles. A pesar de que Sarita es amiga de Didier, su cuñado, también le quitó su protección luego de desatarse el rumor de un supuesto romance.

En su momento, Yimmy llegó a creer la versión de algunos medios, arreglando las cosas la Navidad pasada, pero condicionando a que Sarita aceptara la llegada de su suegra a la casa. Para ello, Yimmy también ha tenido que cumplir algunas tareas encargadas por Sarita, como pintar y limpiar la casa, arreglar el jardín y cambiar algunas instalaciones eléctricas. Según nos cuentan, lo hace a regañadientes.

“Algunos piensan que Yimmy es flojo, pero también tratar con Sarita es desgastante; ella está dándole órdenes todo el día y lo corre cada que quiere”.

ÉL SE COMPRÓ UNA MOTOCICLETA La peor discusión protagonizada por ambos llegó a tal punto que Yimmy abandonó la casa, pero no su mamá. Esto forzó a Sarita a recibirlo de vuelta olvidando todo, pues es doña Amalia quien se encarga de la comida y la limpieza de la casa. Además, antes de la pandemia, él decidió comprarse una motocicleta por su cumpleaños, lo que también generó un problema... Sarita le pidió devolverla y él no lo quiso hacer. Yimmy cuenta igualmente con un auto deportivo comprado por su esposa, el cual aún no han podido vender, ya que Sarita cuenta con un coche pequeño de modelo reciente.

En la próxima Navidad las cosas podrían empeorar en la casa de Sarita y Yimmy, ya que también nos enteramos de que la hija de José José no quiere que su casa sea el punto de reunión de la familia de su esposo.

