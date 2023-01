Sara Corrales confirma que rechazó a Gabriel Soto pese a regalitos: "Busco un hombre soltero, fiel"

Durante varias semanas corrió el rumor de un presunto romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales, quienes trabajaron juntos en la telenovela Mi camino es amarte, en medio de especulaciones sobre una crisis en la relación del actor con Irina Baeva.

La actriz rusa y el mexicano ya casi no aparecen juntos en redes sociales, lo que alimentó más el chisme. Sin embargo, es Sara Corrales quien ahora confirma que su compañero sí le enviaba regalitos como flores, pero él no es lo que está buscando actualmente como pareja.

En entrevista para el programa 'Hoy', Sara Corrales se sinceró: "Que nos relacionen con los actores con los actores que estamos es parte de nuestra carrera. Uno aprende a lidiar con los comentarios de la prensa.

"Soto es un hombre maravilloso, al que le aprendí muchísimo también. Es un hombre sumamente disciplinado y talentoso, y algo que me encanta de él es que es un excelente papá", dijo sobre Gabriel. "Tuve la oportunidad de conocer a sus hijas porque las llevó al set en varias oportunidades, se me hicieron unas niñas maravillosas, hermosas, dulces, tiernas, y ver esa relación de papá tan linda, es de admirar".

Pese a hablar maravillas de Gabriel, Sara confirmó que lo rechazó: "Yo tengo a mi mamá viva, y esta mujer a mí me inculco un amor enorme por mí, mi auto respeto, así que de verdad le agradezco a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, pero la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento".

¿Y qué busca Corrales? "Yo busco un hombre soltero, leal, fiel, comprometido con la relación. Y pues... eh, seguiré con las inscripciones abiertas".

A Televisa Espectáculos le confirmó que hay un amor lindo con Gabriel, pero de amigos.

"Completamente real, tuvimos un amor inmenso en la novela... En la vida real también hay un amor maravilloso, bonito, un amor e amigos, de muchísimo respeto. Y a mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, talentosos, disciplinados, pero a la vez me encanta que me relacionen con hombres libres, solteros, y este no es el caso".

"A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo admiro como papá, pero no va por ahí... Yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio, sé lo que quiero y lo que no", reiteró Sara Corrales.

