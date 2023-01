Sara Corrales aprendió lección y rechazó a Gabriel Soto tras escándalo de infidelidad en Colombia

Luego de fuertes rumores de un presunto romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales, quienes trabajaron juntos en la telenovela Mi camino es amarte, y en medio de especulaciones sobre una crisis en la relación del actor con Irina Baeva, finalmente se supo que la colombiana busca otro tipo de hombre.

Así lo confirmó en un par de entrevistas con el programa 'Hoy' y Televisa Espectáculos, donde llenó de halagos a su colega, pero estableció que ella busca un hombre soltero y fiel. "Soto es un hombre maravilloso, al que le aprendí muchísimo también. Es un hombre sumamente disciplinado y talentoso, y algo que me encanta de él es que es un excelente papá", dijo sobre Gabriel.

Sara confirmó que lo rechazó: "Yo tengo a mi mamá viva, y esta mujer a mí me inculco un amor enorme por mí, mi auto respeto, así que de verdad le agradezco a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, pero la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento". ¿Y qué busca Corrales? "Yo busco un hombre soltero, leal, fiel, comprometido con la relación. Y pues... eh, seguiré con las inscripciones abiertas".

A Televisa Espectáculos le confirmó que hay un amor lindo con Gabriel, pero de amigos: "A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo admiro como papá, pero no va por ahí... Yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio, sé lo que quiero y lo que no", reiteró Sara Corrales.

Quizá se trata de una lección aprendida, pues hace más de una década protagonizó un escándalo de infidelidad con Robinson Díaz, con quien tuvo un amorío cuando trabajaban en la telenovela 'Vecinos'.

En aquella época, Robinson estaba casado con la actriz Adriana Arango, quien descubrió la infidelidad de su esposo con la joven Sara Corrales, pese a 17 años de matrimonio que tenían en ese entonces.

El diario El Tiempo publicó declaraciones de la pareja, quien vivió una severa crisis por la infidelidad. Sin embargo, Adriana Arango declaró: " Mi problema no es con ella. Creo que si mi esposo tiene un conflicto de valores, eso es lo que me ocupa. El problema pudo ser con Sara o con cualquier mujer linda de las que nos rodean. Y no quiero vivir esa situación de estar siempre aterrorizada porque aparece esa u otra mujer. No se trata de belleza ni sensualidad".

También hubo palabras de Robinson Díaz, quien es toda una estrella colombiana: "Sara fue una equivocación en mi vida, con ella no pasa nada. Adriana está decepcionada... Lo sé y haré todo lo que sea necesario para recuperarla. Sé que me tengo que armar de mucha paciencia para que comprenda que reconozco mi error, que quiero solucionar las cosas, que la amo, que quiero volver a la casa, tener mi hogar nuevamente y recuperar a mi hijo".

Años más tarde, Robinson Díaz y Adriana Arango se reconciliaron.

