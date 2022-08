Sandra Echeverría cara a cara con 'La Roña': pasó lo que tenía que pasar (VIDEO)

La incomodidad de Sandra Echeverría fue palpable durante su estancia en La Saga, donde Adela Micha la entrevistó junto a 'La Roña' (Darío T. Pie), dado que la actriz protagoniza la bioserie dedicada a María Félix.

Desde que llegó La Roña, Sandra se mostró contenida. Sin embargo, el personaje que ha interpretado Darío desde hace más de 20 años lanzó algunos elogios a Echeverría: "Estoy contenta que te hayan puesto a ti. Me parece que es lo único bueno que ha hecho Carmen Armendáriz en toda su vida... "Te eligieron bien, es muy difícil alcanzar mi belleza".

Sin embargo, cuando Adela le pedía a Sandra hablar como María Félix, La Roña le dijo varias veces: "¡No te atrevas!". Más de una hora después, le dio permiso, y Sandra, con timidez, dijo una frase famosa de La Doña imitando su tono de voz.

Pero pasó lo inevitable: La Roña corrigió a Sandra y le pidió más proyección y fuerza a la hora de hablar. Eso sí, La Roña le dijo a Echeverría: "Seguramente hiciste un espléndido trabajo. Lo mejor de esto, lo vas a vivir porque te vas a volver una persona muy importante igual que Adela. Las críticas es lo primero que tienes que aguantar".

Pero Sandra seguía incómoda y hasta dijo: "Roña creo que no queremos que veas nuestra serie". Y es que al hablar de datos y fechas relacionadas a la vida de la diva mexicana, había varias discrepancias.

Cada uno de los datos sobre la vida de María que Sandra Echeverría comentaba, 'La Roña' los desmentía o rechazaba. Por ejemplo, Sandra mencionó que La Doña buscaba ser el orgullo de su familia, pero La Roña descalificó tal; también Sandra dijo que Enrique Álvarez Félix nunca le presentó a uno de sus amores a María, pero La Roña insistió en que sí los conoció y Quique los metía a su casa.

Al hablar del momento en el que el primer esposo de La Doña le quitó a su hijo Enrique, Sandra comentó: "Imagínate una mamá que te secuestren a tu hijo...". Pero La Roña le aclaró: "Es que no es secuestro, simplemente lo retuvieron, él se fue de vacaciones y no me lo devolvieron y no me dejaron verlo; tal como secuestro, lo cometí yo, yo no tenía medios. La familia Álvarez tenía muchas conexiones, y además como yo en Guadalajara era tachada de todo lo que se te ocurra, no tenía apoyo".

Por si fuera poco, Sandra dijo: "Yo no vine a hacer pruebas", ante la insistencia de Adela para que interpretara a María durante la entrevista.