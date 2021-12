Sandra Echeverría: Tras ser Androide en '¿Quién es la máscara?' volverá con ¡radionovela!

La tercera fue la vencida. La producción de ¿Quién es la máscara? estaba tras Sandra Echeverría para que participara en el famoso reality show desde su primera temporada, pero no fue sino hasta la tercera edición cuando pudo aceptar la invitación.

La protagonista de La usurpadora asumió, según ella, uno de los más grandes retos en su carrera, pues tuvo que ocultar su identidad, y dentro del personaje Androide, cantar, bailar y sorprender al público de las estrellas. La cantante confiesa que sufrió varios moretones, bajó dos kilos y hasta recibió clases intensivas de danza aérea para lograr impactar al televidente. Fue desenmascarada en el octavo programa, y por poquito llega a la final. Eso no la entristece, pues aprendió y gozó el proceso.

Sorprendiste al quitarte la máscara y descubrir que eras Androide... Tengo sentimientos encontrados... Me emocioné mucho al ver la reacción de las personas y los comentarios tan bonitos que recibí en redes sociales; ese fue el mayor premio que me llevé. A la vez, siento tristeza porque debí soltarme de un personaje que gocé muchísimo y le agarré mucho cariño. Me hubiese gustado seguir adelante porque tenía en mente muchos performances.

¿Qué satisfacciones y enseñanzas te dejó tu participación? Me enseñó a trabajar bajo presión; hacerlo en un reality show ha sido una de las experiencias más estresantes que me ha tocado vivir. Estar dentro de un personaje no es nada fácil, hay que manejar muy bien la ansiedad, porque son muchas capas de ropa. Tomaba mis tiempos de meditación porque sentía que me iba a dar algo; no puedes ni respirar, y eso hace que te de mucha ansiedad. También tenía el tiempo contado y casi no me daba chance de ensayar los shows; hasta me metí en clases para bailar en telas durante dos meses. Aprendí una gran lección porque me dije a mí misma: “Si eres capaz de hacer esto, podrás hacer mil cosas más”.

¿Te costó guardar el secreto? Sí, me costó mucho trabajo. Me hubiese encantado decirle a la gente que viera el programa, pero entiendo que la parte divertida es guardar la identidad.

En el 2022, Sandra Echeverría lanzará su nuevo disco. También se estrena en febrero la película Qué despadre, en la que actúa junto con Mauricio Ochmann y Fiona Palomo. Además, adelantó que posiblemente participe en una serie durante el primer semestre del año.

¿Cuándo te veremos en una telenovela? Por ahora no, porque estoy muy concentrada en la música. Vienen nuevos sencillos con algunas colaboraciones. También haré una serie de audio, tipo radionovela, de esas que se hacían antes; es un nuevo formato que está haciendo Spotify; lo experimento junto con Arath de la Torre, Paco de Miguel y otros más.