Samo explotó cuando apareció así y le preguntaron si le gustaría ser mujer

Debido a que forma parte de la obra de teatro 'Siete', que habla de los pecados capitales, Samo apareció con el peculiar vestuario con el que interpreta a la lujuria y se desataron los cuestionamientos.

El cantante que conocimos como parte del grupo Camila dio una probadita de su número musical en la puesta, donde luce tacones, maquillaje, pudientes y una imagen andrógina.

Así que cuando se enfrentó a la prensa, no faltó quien le preguntara sobre su sexualidad y si en algún momento le gustaría ser mujer.

Samo respondió: "Esa pregunta es chistosa, me gustaría que le preguntaran a todos los que están en el escenario si los personajes que hacen, así saldrían a la calle todo el tiempo".

Pero no ocultó su molestia: "¿Qué harían si tuviéramos un Prince en México, un Sam Smith? Se la pasarían diciendo que se va a convertir en Felicia, en Juana, en Lupe. Por eso, ya dejen hacer preguntas estúpidas, hagan preguntas que enriquezcan".

Sin embargo, una reportera insistió al cuestionar: "¿En algún momento has querido sentir ser mujer?".

El artista respondió: "Peor tu pregunta. Creo que todos llevamos a la mamá y al papá, somos tan femeninos o tan masculinos como queramos; Las mujeres tienen algo de masculinas cuando se enojan, todos llevamos esa dualidad".

"Hay preguntas que de verdad, evítenlas, suenan retrógradas, básicas, vacías. Si hacen preguntas vacías, vamos a tener una sociedad vacía", reiteró.

Eso sí, dijo sentirse pleno con su nueva etapa artística, en medio de la libertad. "Lo que ves es a un Samo feliz, aplaude y punto. Quien haga comparaciones con quien quiera, que lo resuelva".

Sobre las críticas... "Estoy más allá del bien y del mal, lo que digan... Creo que la vida es un cheque en blanco. Quien lo gaste investigando la vida de los demás, lo está desgastando. A mí me gusta disfrutar de la vida, es mi cheque en blanco, y lo gasto en ser feliz".

"Imagínate estarme limitando, no estoy para que me pongan reglas, no estoy para que me digan cómo, no estoy para que me digan dónde, soy lo que quiero, hago lo que quiero, canto lo que quiero y hago lo que quiero", reflexionó.

