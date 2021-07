Sammy Pérez "en la cuerda floja": podría ser intubado tras complicaciones por COVID-19

El fin de semana la salud de Sammy Pérez alertó a todos, pues se confirmó que fue hospitalizado tras experimentar complicaciones por COVID-19.

Erik de Paz, líder de la empresa que representa a de Sammy, informó a través de Instagram que el actor se encuentra "en la cuerda floja", por lo que las próximas horas serán vitales.

“Se determinó que los pulmones iban muy dañados, ayer estuvimos en pláticas con el doctor, (...) este domingo tuve comunicación con el médico y me informó que hoy en la madrugada empeoró, tuvo un decaimiento bastante fuerte, y que él a las 10(am) le aplicó otro aparato agotando los recursos", dijo en un video publicado este domingo 18 de julio.

"La última noticia a mediodía es que Sammy aceptó el aparato; no está bien todavía, pero digamos que está estable, dentro del panorama delicado que se encuentra. Nos toca más esperar, a ver cómo Sammy evoluciona".

Comentó: "El doctor me mencionaba que ahorita se tiene un punto muy complicado, definitivamente estamos en una cuerda floja; si él tolera este aparato y logra evolucionar, en las próximas horas el cuerpo de él lo va a reflejar; es de estar en constante monitoreo y ver qué tal reaccione su cuerpo. Si en dado caso no lo logra tolerar, no hay más remedio que sedar e intubar. Estamos a la espera de lo que pueda pasar".

A Sammy Pérez lo conocimos desde sus inicios en 'El Calabozo' hasta su salto a la fama en los programas con los que Eugenio Derbez triunfó en los años 90; desde entonces han trabajado juntos, incluso en cine.

Apenas en marzo pasado, Sammy presentó a Zuleika, una guapa mujer con quien planea casarse.

