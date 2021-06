“Salma Hayek fue mi alumna en Televisa y la reprobé": Ariel López Padilla

TEXTO: HUGO MALDONADO

En 1988, Ariel López Padilla fue maestro de Salma Hayek en el entonces Centro de Capacitación Artística, hoy Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. El actor recuerda con cariño esta anécdota, pues años más tarde, al reencontrarse con la actriz y productora de éxito en Hollywood, le reclamó entre risas que la haya reprobado.

Él está muy emocionado de regresar a trabajar a Televisa después de 20 años ausente; su reaparición será a través de un capítulo del programa Esta historia me suena.

¿Salma Hayek fue tu alumna? "Sí, pero sólo asistió a una clase y después al examen final, y la reprobé (risas); pero me da mucho gusto y se me hace admirable lo que ha logrado y los caminos que ha abierto para muchos mexicanos en Hollywood.

¿Qué clase le diste? "Se llamaba Técnicas de danza aplicadas a la actuación, un método que yo desarrollé; obviamente no se iban a dedicar a la danza, pero a través de este taller debían entender cuáles eran sus fortalezas. Ese era mi objetivo como maestro de danza.

¿Por qué no asistió? "Tenía muchas audiciones y compromisos sociales. Yo llegaba e impartía mis clases; yo no sabía que ella era la nueva superestrella que se estaba preparando en Televisa. Yo venía del Instituto Nacional de Bellas Artes y no conocía el mundo de la televisión.

¿Salma se enojó contigo? "Ella tenía buen sentido del humor, no lo tomó personal, ya estaba encaminada a hacer su carrera. Cuando nos reencontramos fue la anécdota, me dijo: “¡Va a ver! Me reprobó, eh”. Le comenté: “¡¿Cómo te iba a pasar, si nunca fuiste!?”. Quedó como chiste personal entre ella y yo. Cuando hizo Ugly Betty estuve a punto de ir a Los Ángeles a hablar con ella para ver si me incorporaba a su elenco, pero tuve otro compromiso en Miami y ya no coincidimos.

¿A qué otros famosos les diste clases? "A Cecilia Gabriela, Maru Dueñas (q.e.p.d.), Raúl Magaña, Karla Álvarez (q.e.p.d.)... Fue una generación muy bonita porque se creó un vínculo muy especial. Después me regresé a la Compañía Nacional de Danza y ya no di clases en Televisa. Hasta la fecha, cuando me los encuentro, me recuerdan con cariño.



Por otro lado, ¿cómo ha sido tu regreso a Televisa? "Creo que es un buen comienzo; me recuerda cuando inicié mi carrera, en 1988, que es cuando inicio como maestro. Me fui en el 2001, y ahora se da la oportunidad de regresar en esta nueva etapa. Ha sido una gran oportunidad para mí y también un proceso de maduración. Qué bueno regresar a donde nació mi carrera, donde alcancé el éxito máximo con Corazón salvaje.

¿Te has encontrado algún excompañero en Televisa? "De momento no, pero el simple hecho de caminar por los pasillos, ir a vestuario... Todo cambia, los espacios, los nuevos diseños... ¡Hasta la cafetería es distinta, y hay otros lugares que sí quedan igual. Es como regresar después de un largo viaje a casa; me siento como si me hubiera ido en travesía en un barco durante 20 años a descubrir muchas cosas, y regresar.

