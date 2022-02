¡Salir del clóset lo liberó! Mauricio Mejía: "Tú respetas lo que yo soy y yo respeto lo que tú eres"

Cada uno de ellos vivió “encerrado” en un clóset para encajar en un mundo perfecto que no aceptaba la diversidad. Los tres pasaron por procesos complicados en los que el amor propio fue la clave para aceptarse y encontrar la felicidad.

La homosexualidad no fue una elección para Mauricio Mejía, simplemente nació con esa orientación y derribó las cadenas que lo ataban al armario de los señalamientos, los prejuicios y las críticas. Hoy cuenta su historia a TVyNovelas, revelando qué ha sido lo más duro de superar.

¿Eres el mismo Mauricio de hace 10 años?

¡No! Y mucho tiene que ver con la madurez y con la seguridad que uno va tomando en la vida. Definitivamente, si yo pienso cómo era hace 10 años, pues tenía muchos miedos, temor de que supieran quién era yo en realidad, escondía mi personalidad y, sobre todo, en el área del trabajo. No quería que por mi orientación sexual me dejaran de dar trabajo.

¿Te costó encontrar el equilibrio emocional?

Claro, pero la familia ayuda mucho, así como el encontrarse a uno mismo, aceptar la realidad, porque muchas veces uno mismo se va creando como que algunos prejuicios; pensamos más en lo que van a opinar los demás, pero cuando nos aceptamos nos damos cuenta de que, en realidad, la gente no se fijaba en muchas cosas que nosotros creíamos.

¿En algún momento te llegaste a sentir, literalmente, dentro del clóset?

Sí, pero eso fue hace muchos años, cuando estaba más chiquito y, sobre todo, cuando trabajaba en la televisión. Hace ocho años las cosas eran distintas, ahora hay mucha más apertura porque hay más información.

¿Esta apertura hace que el tema ya no sea un tabú?

Sí, yo creo que a medida que pase el tiempo se va normalizando, la gente va abriendo el pensamiento, pues tenemos mucha presencia en la sociedad. También es respetable que cada quien opine de una manera distinta, porque habrá gente que seguirá creyendo que la homosexualidad no es buena, no es de Dios.

¿Qué le dices a esas personas?

Hay una regla básica: el respeto al derecho ajeno es la paz. Tú respetas lo que yo soy y yo respeto lo que tú eres.

¿Hoy eres más feliz?

Hoy siento que soy yo, hago lo que quiero, trabajo donde quiero, estoy casado, soy feliz, tengo una familia increíble. Lo que había soñado con tener, lo tengo en este momento y eso me hace pleno.

¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio gay y uno heterosexual?

Yo que estoy casado puedo decir que no hay ninguna diferencia, todo es igual, yo soy el esposo que atiende a su esposo, y al revés. Tenemos los mismos problemas que todo el mundo, los mismos derechos y obligaciones, trabajamos, pagamos impuestos, todo es lo mismo. Tenemos metas, sueños, nos encanta viajar, compartir, yo no veo que sea distinto a lo que viven mis amigos heterosexuales.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!