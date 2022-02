¡Salir del clóset lo liberó | Juan Ríos: "La homosexualidad no es una decisión"

Varios famosos vivieron “encerrados” en un clóset para encajar en un mundo perfecto que no aceptaba la diversidad. Juan Ríos pasó por procesos complicados en los que el amor propio fue la clave para aceptarse y encontrar la felicidad.

La homosexualidad no fue una elección para Juan Ríos, simplemente nació con esa orientación y derribó las cadenas que lo ataban al armario de los señalamientos, los prejuicios y las críticas. Hoy cuenta su historia a TVyNovelas, revelando qué ha sido lo más duro de superar.

¿Qué te llevó a cambiar tu visión hacia la sexualidad?

Creo que viví mucho tiempo de acuerdo a las expectativas de otras personas, y no de las mías. Al final, eso lo que nos trae es infelicidad, insatisfacción; creo que el preponderar el momento presente, la salud, el amor y las cosas más sencillas de la vida ha cambiado mi percepción de la realidad y mi visión del mundo. Creo que ahora soy más feliz.

¿Cuándo dejaste de vivir pensando en el qué dirán?

Nunca viví ocultando quién era, pero tampoco lo manifestaba. Creo que quizá me sentía presionado por las mismas necesidades de la industria, por los arquetipos prefabricados en relación con la masculinidad y con lo que yo tenía que proyectar como actor. Pensé que hablar de mi sexualidad o de mi intimidad podría arruinar mi carrera porque hay muchos prejuicios por parte de muchas personas que trabajan en esto. Hay gente que no ve que un ser humano no vale por lo que es, más allá de con quién se acuesta. Un ser humano vale por lo que aporta socialmente, no por quién es en su intimidad. Eso es algo que por mucho tiempo hizo que la homosexualidad se convirtiera en un tabú, pero siento que eso se fue abriendo de forma natural, y las nuevas generaciones nos enseñan sobre esta apertura que viene de la aceptación.

¿Te engañaste a ti mismo?

Nunca traté de engañar a nadie, nunca salí con chicas para mostrar algo que no era; de hecho, traté de huirle un poco a la vida pública, a las alfombras rojas, a las entrevistas, porque no quería que se tocara el tema de mi intimidad. Tal vez en la familia me hacían preguntas como si me iba a casar, si iba a ser padre... y simplemente me limité a no contestarlas para no tratar de aparentar algo que no era. Sin embargo, creo que sí hay una lucha inicial porque uno quiere encajar con todo aquello que la sociedad ha impuesto como un parámetro o un modelo de vida para conseguir una vida feliz. Y si te cuestionas, la homosexualidad no es una decisión, entonces, tratar de engañarse a uno mismo es uno de los actos que mayor infelicidad puede traerte.

¿Crees que el homosexual nace o se hace?

Creo que nace, porque es parte de la naturaleza. Pero estoy seguro de que si tuviéramos que elegir cuál sería nuestra preferencia, posiblemente la mayoría decidiría llevar una vida hetero, pero como digo, no es una elección y no se puede juzgar, porque es algo que nosotros mismos no tenemos el control. De pronto, la visión de la iglesia puede ser muy reduccionista, y en la mayoría de las religiones no hay cabida para la homosexualidad, pero yo no veo que Dios pueda rechazar alguna forma de vida, me parece que Dios no distingue. No puedo percibir que una persona que dice amar al prójimo pueda negarle el derecho de amar a ningún otro ser humano sobre el planeta. Por eso es importante que a través del amor aceptemos la diversidad, que le expresemos también a nuestros niños y adolescentes que ser homosexual no está mal.

