¡Salir del clóset la liberó! Kenia Gascón recuerda: "Siempre tenía miedo"

Cada uno de ellos vivió “encerrado” en un clóset para encajar en un mundo perfecto que no aceptaba la diversidad. Los tres pasaron por procesos complicados en los que el amor propio fue la clave para aceptarse y encontrar la felicidad.

La homosexualidad no fue una elección para Kenia Gascón, Mauricio Mejía y Juan Ríos Cantú, ellos simplemente nacieron con esa preferencia y derribaron las cadenas que los ataban al armario de los señalamientos, los prejuicios y las críticas. Hoy cuentan sus historias a TVyNovelas, revelando qué ha sido lo más duro de superar. TE PRESENTAMOS LA DE KENIA GASCÓN...

¿Sientes que hoy día el tema de la sexualidad se está normalizando?

Creo que sí ha cambiado muchísimo, ahora hay más respeto hacia el tema con respecto a lo que a mí me tocó de niña, porque yo me autodescubrídesde muy chiquita; estoy segura de que nací gay, es que desde los tres años ya sentía que era diferente a las demás personas, pero dentro de mí sabía que era algo no aceptado. No es algo que te quede claro desde el primer día; por ejemplo, desde niña sufrí mucho rechazo porque era muy deportista, quería salir y jugar con la pelota, subirme al árbol, y las otras niñas me miraban raro.

¿Nunca te gustaron los varones?

Me pasaba, desde chica, que yo veía un niño y en lugar de decir “me gusta”, lo que pensaba era: “Quiero ser como él”. Yo los admiraba, los observaba, me fijaba cómo caminaban, cómo se movían, y desde los cuatro años me hacían trenzas muy largas, me ponían vestidos hermosos, pero a mí eso no me gustaba, yo quería el pelo corto, quería pantalones y eso me creaba un rechazo. Cuando me tocó entrar a la primaria yo no quería ir de falda a la escuela, y en esa época no había otra opción. Pero me acuerdo perfecto que mi mamá me convenció.

¿Cómo fue el proceso para entenderte a ti misma y aceptarte?

Fue una etapa muy dura porque yo vengo de una familia machista, mi padre era violento, había rechazo hacia la mujer y, de alguna manera, era más fácil ser hombre. Entonces, creo que tuve todos los elementos para ser gay; por eso a los 10 años me entró en la cabeza que quería ser karateca; de hecho, llegué a ser cinta negra. Sin embargo, cuando me convertí en adolescente, me empezó a gustar eso de ser femenina, ahí descubrí el poder de ser guapa, de que te volteen a ver, entonces digo que yo sí me identifico con mi género, sólo soy gay porque me atraen las mujeres, pero a mí sí me gusta ser mujer.

Entonces, lo tuyo siempre fueron las mujeres…

Sí, pero yo siempre tuve novio, aunque mi primer amor fue una mujer; cuando me enamoré

de una chica sentí la gran diferencia, porque, en realidad, no me sentía enamorada de los niños, eran más como mis cuates, y hasta la fecha me pasa lo mismo. Sí llegué a salir con muchos hombres, pero con las mujeres he vivido amores muy intensos; sólo he tenido tres parejas mujeres en mi vida, y han sido relaciones muy largas.

¿Experimentaste eso que llaman el rechazo interno?

En cierta parte, porque yo me considero gay, no lesbiana; es que esa palabra siempre se usa para agredir y denigrar, entonces, no quería ser eso. Yo trataba de no serlo, intenté tener novios, besarlos a todos, hasta que a los 15 años tuve una crisis emocional muy dura, y descubrí que primero tenía que amarme a mí misma, porque si pasaba por encima de mí, pues no iba a sobrevivir. La sociedad, mi familia, mi padre, sobre todo él, nunca me aceptó, decía que yo era un experimento fallido, me decía cosas horribles. Cuando salió, públicamente, que yo era gay, me habló para decirme que le tenía que pagar una multa por daños y perjuicios a su familia, cuando yo ni lo trataba.

¿Y tu madre qué te decía?

A mí madre le costó mucho trabajo entenderme, pero ella siempre fue mi mejor amiga, ha vivido todas mis etapas.

¿Ser actriz te limitó a vivir tu sexualidad con libertad?

Me limitó muchísimo, porque en ese tiempo estaba prohibidísimo que fueras eso. Todo el tiempo tuve el temor de que lo fueran a descubrir y que me corrieran. Siempre tenía miedo, por eso me hice novia de muchos chicos. Me daba pena con algunas amigas del medio, como Nailea Norvind, tenía que mentirle para que no sospechara.

¿Por qué mentías?

Porque era necesario; eso no sólo me pasó a mí, sino a personas de toda una generación que tuvieron que vivir una doble vida, hombres que hasta se casaban, entonces, todo esto es una bomba que explota. Al final, eso sale a la luz, pero desde entonces han pasado muchísimas cosas, ya no tengo que cuidarme de un jefe que me va a correr... Yo siempre tenía temor de la autoridad, temía que me fueran a vetar, vivía aterrada.

